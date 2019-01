El Tata Martino ya es el DT de la selección de México Deportes 08 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB PRESENTACION. / Gerardo Martino asumió como entrenador de la selección mexicana de fútbol.

Gerardo 'Tata' Martino fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la Selección Mexicana en reemplazo de Juan Carlos Osorio. Tras hablar con más de 20 candidatos, el elegido para dirigir al cuadro tricolor fue el rosarino, a cambio de 2.2 millones de dólares al año.

El entrenador argentino brindó una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), cuya presentación estuvo a cargo de Yon de Luisa, Presidente de la FMF y de Guillermo Cantú, Director General Deportivo del organismo.

"Su experiencia en clubes y Selecciones Nacionales nos da una garantía de un funcionamiento de equipo, que es exactamente lo que estamos buscando para el reto de Qatar 2022", dijo Yon de Luisa durante la bienvenida.

"Siempre he visto a México como una de las selecciones que más ha evolucionado en los últimos 20 años. Veo seriedad en el lugar donde vengo a trabajar", expresó el Tata mientras lucía la camiseta tricolor.

Durante el evento también se dio a conocer al cuerpo técnico que acompañará al estratega en su camino hacia el Mundial de Qatar 2022. Jorge Theiler y Sergio Giovagnoli son sus Auxiliares Técnicos; Norberto Scoponi el enlace con las Selecciones menores; Gustavo Piñero es el entrenador de porteros; Rodolfo Paladini y José Alfaro son los preparadores físicos y Damián Silvero el analista de video.

La primera oportunidad que tendrá para dirigir la escuadra mexicana será cuando se mida contra Chile el viernes 22 de marzo en San Diego, California, y la segunda contra Paraguay el martes 26 de marzo en Santa Clara, selección que ya dirigió la década pasada.

Sobre los primeros pasos que dará en tierras aztecas, el entrenador que viene de ser campeón con el Atlanta United de la MLS expresó que "lo primero es empezar con las visitas a los clubes locales. Yo no he tenido la oportunidad de dirigir en México. Me parece muy bueno comenzar con los entrenadores de aquí".

Incluso mencionó que si los tiempos dan "la idea es ir a Europa a visitar a los jugadores que están allá. Para que sepan que el equipo cuenta con ellos".

En cuanto a sus objetivos declaró lo siguiente: "Lo primero en preocuparme es que el equipo tenga más idea de juego clara. Si hay algo que me preocupa es la generación de fútbol, que es cuando hay muchas más opciones".

El rosarino también aprovechó para recordar a las selecciones de México que más le han gustado: "La selección de Ricardo (LaVolpe), la del famoso gol de Maxi ha sido muy buena. Particularmente la de Juan Carlos (Osorio) me ha gustado mucho, por ahí ha habido otras que han sido muy buenas, pero menciono esas dos".

El sudamericano inició su carrera como entrenador en 1989 en el equipo de Almirante Brown de su país, ha dirigido a equipos como Cerro Porteño, Libertad, la selección de Paraguay, Newell’s Old Boys, Barcelona, la selección de Argentina y el Atlanta United.

Ha ganado ligas en Paraguay, Argentina y Estados Unidos y una supercopa de España.