El Gobierno reabrió la agenda de seguridad Nacionales 08 de enero de 2019 Redacción Por Bullrich confirmó que el Gobierno impulsa un ley que permita la rápida expulsión de extranjeros que delinquen. Se suma a la compra de pistolas Taser y el proyecto para bajar la imputabilidad de menores.

FOTO ARCHIVO NA PATRICIA BULLRICH.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que los extranjeros que ingresen al país deben aceptar las normativas vigentes y que el Gobierno intentará establecer una ley que permita la rápida expulsión de aquellos que cometan delitos.

"El objetivo es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con el objetivo de colaboración, de sentar su familia y sus bases, pero que no venga a delinquir", manifestó Bullrich.

Con esta nueva iniciativa, el gobierno nacional continúa instalando en la agenda pública los temas de seguridad, uno de los ejes que permitió a Jair Bolsonaro imponerse en octubre pasado en las elecciones presidenciales de Brasil. Facilitar la expulsión de los extranjeros que delincan se suma al proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años y también a la adquisición de pistolas Taser para ser utilizados por las fuerzas federales de seguridad en lugares con gran aglomeración de personas.

"Este es un proceso que comenzó con el dictado de un decreto por parte del presidente de la Nación (Mauricio Macri) hace ya dos años. Ahora lo encabeza Migraciones y nosotros (el Ministerio de Seguridad) somos la fuerza de apoyo", añadió la funcionaria en declaraciones a radio Mitre.

La ministra detalló que, en en tema drogas ilegales, en los últimos tiempos aumentó la cantidad de delitos cometidos por extranjeros llegando al 20 por ciento de las personas que están detenidas, condenadas o procesadas. "Se ha construido un listado de personas que están impedidas de estar en el país porque están de manera ilegal o porque han cometido delitos. Esta es la primera parte de un programa más extenso que será llevado al parlamento de la Nación", sostuvo.

"Así que esto, que ya venía desde el decreto dictado por el Presidente de la Nación pero que tuvo algunos impedimentos judiciales, se va a hacer con la legislación existente", agregó.

Destacó también que desde su Ministerio se están creando unidades especiales de búsqueda de las personas incluidas en el listado para ser expulsadas por haber cometido delitos en el país o por haber ingresado ilegalmente.

"En algunos casos quienes están por ser echados abren un proceso judicial. La idea es la creación de una cámara para que el trámite sea más expedito, más rápido", indicó.



SANTA FE

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein, salió al cruce del proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años y consideró que que el debate que se busca instalar "es parte de las etapas de la campaña electoral".

"Si se ve estadísticamente el impacto que eso puede tener, se ve que se trabaja sobre todo para la tribuna", advirtió Silberstein. Para el funcionario de la gestión de Miguel Lifschitz, "es más importante definir qué políticas vamos a aplicar frente a los menores, imputables y no imputables".

En declaraciones a la radio LT10, el funcionario provincial pidió "trabajar en una ley de fondo que regule bien la relación de los menores no imputables y regule bien el problema de los menores imputables". "Hay un debate mucho más profundo que establecer si se baja o no la edad de imputabilidad", consideró Silberstein, quien subrayó que "uno de los debates más importantes es si se puede tener un menor no punible dentro de un establecimiento de puertas cerradas sin un régimen carcelario".