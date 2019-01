Biodiésel: la producción cayó 15% en primeros 11 meses Nacionales 08 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La producción de biodiésel cayó 15% en los primeros 11 meses del año, al totalizar 2,2 millones de toneladas, producto de la merma en exportaciones y en menor medida, de las ventas internas. Así lo consignó un informe de la consultora IES, que señaló que las ventas internas de biodiésel "verifican una caída del 5,6% y totalizaron 1.007,6 miles de toneladas en el acumulado a noviembre de 2018".

"A pesar del beneficio impositivo (eximición del impuesto al biodiésel empleado en la generación eléctrica), no hay avances notorios en el uso de biodiésel para el uso de generación eléctrica", indicaron en IES Consultores.

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, la industria de los biocombustibles "exhibirá un panorama complejo en 2019, ya que enfrentará un escenario crítico por cierre de mercados externos, que dejaría a la industria con elevada capacidad ociosa".

En los primeros once meses de 2018, las exportaciones de biodiésel muestran una fuerte caída de 17% en valores (U$S 914,2 millones) y 11,5% en cantidades (1,3 millones de toneladas). "Si bien la imposición de las retenciones afecta la ganancia del negocio exportador, la fuerte devaluación del peso compensa la mayor carga tributaria", dijeron los autores del reporte.

El precio medio de exportación en 2013 fue de U$S 920 por tonelada, bajó en 2014 a U$S 815 por tonelada y cayó nuevamente a U$S 643 por tonelada en 2015.

En 2016, el precio medio de exportación se recuperó a U$S 763 por tonelada, mientras que en 2017 cayó a U$S 743 y en el acumulado a noviembre de 2018, el precio medio bajó a U$S 698 por tonelada.

Entre enero y noviembre de 2018, las exportaciones a los Países Bajos representaron el 46,8% del total en valores y el 47,6% en cantidades y aparecen por detrás Malta (38,9%), Canadá (6,7%) y Bélgica (5,3%).

Los países de la Unión Europea absorbieron el 91% del valor exportado en 2018, mientras que sobresale la desaparición de los Estados Unidos como destino de exportaciones.