Dos robos en casa de exinterventor municipal
08 de enero de 2019
Por JORGE FERNANDEZ, PROTAGONISTA DE LA HISTORIA RECIENTE DE RAFAELA

FOTO EL LITORAL JORGE FERNANDEZ. Cumplió funciones en la Municipalidad de Rafaela.

Dos robos en menos de 24 horas sufrió el santafesino Jorge Fernández, en su domicilio particular ubicado en barrio Constituyentes de la ciudad de Santa Fe.

Jorge Fernández es bien recordado en nuestra ciudad por quienes hoy peinan canas, ya que fue designado por la Provincia como interventor de la Municipalidad de Rafaela a comienzos de los años 90, cuando nuestro Municipio estuvo intervenido tras un escándalo con la obra pública que terminó con la renuncia del exintendente Rodolfo Muriel y la llegada al DEM poco tiempo después de Fernández, de la primera gestión de Omar Perotti como intendente de esta ciudad.

Asimismo, en tiempos del kirchnerismo en el poder, Jorge Fernández fue viceministro de Defensa de la Nación, durante la gestión de Agustín Rossi.



LOS ROBOS

El primero de los hechos -según consignó El Litoral de Santa Fe- ocurrió en la madrugada del domingo cuando un vecino advirtió el momento en que dos sujetos salían con una bolsa desde la casa de Fernández, motivo por el cual decidió interceptarlos.

El hombre les reprochó el accionar a los malvivientes que, de manera inesperada, optaron por abandonar la bolsa (donde se constató que había un TV Led, una computadora con su CPU, dos pares de zapatillas y prendas varias) y darse a la fuga.

Pero en la mañana del lunes los delincuentes regresaron. Y esta vez no hubo tiempo de devoluciones extrañas. Se terminaron llevando la computadora y una cafetera.

“La sensación es horrible porque han entrado dos veces en menos de 24 horas. Espero que esto sea un hecho al voleo y no otra cosa”, dijo Fernández

En cuanto al primer robo Fernández narró: “no sé si ingresaron por los techos o por la puerta. Lo concreto es que encontré mi casa ‘desarmada’. Por suerte que apareció ese vecino que logró que dejen las cosas”.

Luego estimó que los rufianes estuvieron cerca de 4 horas dentro de su vivienda, lapso durante el cual hasta se cocinaron y degustaron unos huevos fritos. “Se alimentaron bien”, cerró sin perder el humor.