La ordenanza sobre la mujer embarazada será promulgada Locales 08 de enero de 2019 Por Emilio Grande (h.) Lo confirmó ayer el fiscal municipal Daniel Galoppo a LA OPINION. "Estoy analizando el texto de la ordenanza y me parece que no hay motivos para el veto total ni parcial porque no va en contra de una ley nacional sino que al contrario apoya a la normativa superior vigente", aclaró. La promulgación será entre el viernes y el lunes próximos.

FOTO J. BARRERA EXTRAORDINARIA./ El proyecto de iniciativa popular fue aprobado el 19 de diciembre último.

La ordenanza sobre la mujer embarazada vulnerable y el niño por nacer será promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal, seguramente en su totalidad y sin ningún veto parcial, el viernes 11 de enero o más tardar el lunes 14.

El plazo de 10 días hábiles no vence hoy como se especulaba en el sector de la Asamblea Feminista, que toma como fecha el 19 de diciembre cuando el proyecto fue aprobado en la sesión extraordinaria, sino cuando ingresó al quinto piso el 2 de enero último, con lo cual el plazo está venciendo el próximo fin de semana.

Así lo aclaró en la tarde de ayer el fiscal municipal Daniel Galoppo ante la consulta de este cronista de LA OPINION. "Estoy analizando el texto de la ordenanza y me parece que no hay motivos para el veto total ni parcial", para agregar que "generalmente no hago un dictamen, pero como se trata de un caso sensible presentaré el escrito, en el contexto de posturas filosóficas antagónicas".

"Esta ordenanza sancionada no va en contra de una ley nacional sino que al contrario apoya a la normativa superior vigente. Acá no están en juego los abortos no punibles, recordando que la provincia de Santa Fe adhirió al protocolo nacional", precisó el funcionario municipal.

Y mencionó que "este protocolo nacional busca acompañar a la mujer embarazada, informando sobre todas las posibilidades que tiene a su alcance para tomar una decisión. En este sentido, la ordenanza en cuestión delega en un organismo a través de la creación de un Centro (de atención a la mujer embarazada y al niño por nacer), que deberá dar toda la información necesaria no sesgada ni limitada para que la mujer tome la decisión que considere más adecuada".

Al respecto, el gobierno provincial por intermedio de la resolución Nº 612 del Ministerio de Salud adhirió y adopta la Guía Técnica para Atención Integral de los Abortos No Punibles del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.

En el punto "Recepción: información y orientación" del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", establece que "el profesional interviniente debe ofrecer a la mujer una consejería o derivarla donde pueda realizarla, para que ella pueda decidir, informada y autónomamente, si desea continuar o no con el embarazo. Asimismo, si ella lo decide, se debe disponer la realización de la ILE (interrupción legal del embarazo) lo antes posible".

Conviene recordar que los abortos no punibles están tipificados en el artículo 86 del Código Penal desde 1921: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente (incisos 1 y 2).



CONSECUENCIAS

Desde las organizaciones sociales adelantaron que en caso de no ser vetada, hecho que no ocurrirá, recurrirán a la Justicia para hacer una presentación por considerarla inconstitucional.

Recordemos que en esa histórica sesión extraordinaria el proyecto de iniciativa popular fue presentado por "Rafaelinos por la vida" y fue aprobada por el Concejo Municipal con 6 votos a favor y 5 en contra, que generó una gran convocatoria ciudadana, terminó con abucheos por parte del "colectivo pro-aborto" y como tenían que votar el articulado en particular, el lugar fue desalojado a través de agentes policiales.