Mantener condiciones de higiene y seguridad Locales 08 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, brinda a la comunidad una serie de recomendaciones que facilitarán la posibilidad de disminuir la presencia de insectos o roedores en el ambiente.

Es importante conocer que, para colaborar con la higiene, la salubridad y la estética del paisaje urbanístico, los propietarios de terrenos baldíos, o parcialmente descubiertos, deben mantenerlos libres de yuyos o malezas.

Asimismo, cada vecino que posea vereda con césped o gramíneas adecuadas también deberá mantener la superficie corta para evitar la proliferación de insectos.

En pos de colaborar con el cuidado del medio ambiente y sumarse a los proyectos de sustentabilidad impulsados por el municipio, se recuerda evitar arrojar agua limpia a la vía pública en grandes cantidades para evitar su estancamiento.

Además, obviar arrojar en patios, terrenos baldíos, huertas, espacios abiertos y vía pública aguas servidas, elementos que puedan molestar, ensuciar, provocar olores desagradables o producir emanaciones de gases, vapores, humos o sustancias biológicas, físicas, químicas, radioactivas y electromagnéticas que puedan generar consecuencias molestas o nocivas para la salud de la población.



SERVICIOS

El gobierno municipal cuenta con dispositivos y programas que ayudan en la tarea de sustentabilidad y se complementan con las desarrolladas por los vecinos en cada una de sus casas o terrenos.

En esta instancia es oportuno referenciar el Servicio de Recolección de Residuos de Patios; un servicio adicional al domiciliario que presta el municipio y se organizó por zonas teniendo en cuenta el volumen de basura dispuesta por cada vecino al momento de realizar la limpieza de un lote o propiedad.

En este sentido, la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos organizó la recolección de tal forma que se conformaron 5 sectores:

Sector 1 (primer domingo de cada mes): 30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pablo Pizzurno, La Cañada, Loteo Plaza Grande, Loteo Tierra de Pioneros y Loteo Lomas del Bosque.

Sector 2 (segundo domingo de cada mes): San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.

Sector 3 (tercer domingo de cada mes): Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Loteo Jockey Club, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora.

Sector 4 (cuarto domingo de cada mes): 9 de Julio, Luis Fasoli, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Barranquitas, San José, Los Arces, Güemes, Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia.

Sector 5 (miércoles de cada semana debido a mayor volumen de residuos): Brigadier López, Villa Los Alamos y Villa Aero Club.

Los vecinos deberán disponer los residuos de patio a las 21 del domingo correspondiente a su sector.

Tanto el Servicio de Recolección de Residuos de Patio, como la supervisión del estado sanitario de lotes, viviendas y caminos públicos o rurales, son llevados adelante diariamente por los inspectores del área Higiene Urbana en el marco de ordenanzas vigentes.



DESCACHARRIZACION

El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, recuerda que la forma más efectiva para prevenir la proliferación de mosquitos es a través de la autoprotección y la descacharrización que se debe efectivizar en los hogares.

Para esto, es conveniente evitar arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda acumularse agua, además de eliminarla de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos y donde pueda juntarse agua de lluvia.

También es importante mantener tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua y eliminarla de platos y porta macetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (porta macetas, bebederos).

Los residuos provenientes de la descacharrización deben sacarse siguiendo el cronograma de la recolección de residuos de patio prevista por el municipio. En las fechas establecidas en el cronograma de dicha limpieza, los vecinos podrán acomodar en las veredas todos los recipientes inservibles que pudieran acumular agua (cubiertas, latas, baldes en desuso, etc.), junto con los desechos de poda, para ser retirados por el personal municipal.



ESTACION DE

RESIDUOS CLASIFICADOS

La Estación de Residuos Clasificados es un dispositivo que permanece abierto todos los días desde las 7 hasta las 19. Se ubica en la avenida Luis Fanti (ruta provincial N° 70 oeste) frente al cementerio municipal.

En el lugar, los vecinos de toda la ciudad tienen a su disposición contenedores en donde depositar, de manera clasificada, los residuos especiales y recuperables que se generan en cada uno de sus hogares.

Asesorados por el personal municipal permanente apostado en el lugar, la ERC (Estación de Residuos Clasificados) se presenta como otro de los espacios, no sólo para eliminar desechos, sino también para que cada vecino colabore con la limpieza, orden y cuidado del medio ambiente colaborando en el objetivo de tener una Rafaela cada día más sustentable.