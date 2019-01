Se estrena el nuevo Hombre Araña Información General 08 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La nueva versión del Hombre Araña llamada "Spider-Man: Into the Spider-Verse" se estrenará este jueves en los cines de la Argentina con grandes expectativas para movilizar la público infantil y juvenil, incluso adulto que generaciones tras generaciones encontró una fuerte vinculación con este clásico de los comics. Y esta cinta llegará con el impulso de haber ganado, el domingo por la noche en la ciudad de Los Angeles el Globo de Oro a la "Mejor película de animación", el premio que entrega la prensa extranjera especializada en cine.

¿Y qué se podrá ver este jueves en las salas? Que Peter Parker ya no es el único Spider-Man en la pantalla grande. Miles Morales hace su aparición en Spider-Man: Into the Spider-Verse (Hombre Araña: un nuevo universo), pero no será él único. Dirigida por Bob Persichetti y Peter Ramsey a partir de un guión de Phil Lord y Christopher Miller. Christina Steinberg, este nuevo capítulo de la saga mezcla hombres arañas de distintos universos.

Según la sinopsis, el joven Miles Morales está haciendo malabares con su vida entre ser un estudiante de secundaria y ser Spider-Man. Sin embargo, cuando Wilson “el Kingpin” Fisk utiliza un Super Colisionador, otro Spider-Man de otra dimensión, Peter Parker, termina por accidente en la dimensión de Miles.

Como Peter entrena a miles para convertirse en un mejor hombre araña, que pronto se unen a otros cuatro Spider-Man de todo el Spider-verse incluyendo Gwen Stacy, Spider-Man Noir, Peni Parker, y Spider-Ham. Como todas estas dimensiones chocando empiezan arrasar Brooklyn, Miles debe ayudar a los otros detener Fisk y volver a todos a sus propias dimensiones... y así sigue la historia que habrá que terminar de ver a partir del jueves.