Reconocimientos a Michael Douglas y The Americans PREMIOS GLOBO DE ORO

MICHAEL DOUGLAS./ Galardonado con el primer premio. JEFF BRIDGES./ Fue reconocida su trayectoria.

LOS ANGELES, 8 (AFP-NA) Por Javier Tovar. - Michael Douglas recibió el primer premio de los Globos de Oro, que este domingo marcaron el inicio de la temporada de premios en Hollywood.

Douglas ganó la estatuilla a mejor actor dramático por "The Kominsky Method", sobre un viejo profesor de actuación que muchos años atrás tuvo un breve momento de éxito en la profesión.

"Le debo todo esto al señor Chuck Lorre" que "piensa que ponerse viejo es cómico", dijo el actor de 74 años, que tiene cuatro Globos de Oro, incluido uno honorífico, y dos Óscar, que dedicó el premio a su padre de 102 años, el legendario Kirk Douglas.

La serie de espías "The Americans", que terminó el año pasado en su sexta temporada, se llevó el premio a mejor serie de televisión dramática.

Richard Madden ganó como mejor actor dramático por "Bodyguard" y "Spider-Man: un nuevo universo" se llevó la estatuilla a mejor serie animada.

"Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, y "Nace una estrella", con Lady Gaga y Bradley Cooper, destacan entre las películas que podrían llevarse trofeos esta noche.

Aunque no son vistos como un termómetro de lo que deparan los codiciados premios Óscar porque no vota la industria del cine sino los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro son considerados de muy alto perfil y una verdadera fiesta en la que el champán nunca para de rodar.



"Un visionario tremendo"

"Nace una estrella" ya ganó dos Globos de Oro en 1955 y luego cinco en 1977 con la versión de Barbra Streisand y Kris Kristofferson.

La de este año tiene cinco nominaciones, entre ellas la de mejor película dramática, que todo indica se llevará.

La cinta representó el debut de Bradley Cooper como director, quien también está nominado en esa categoría, en la que los pronósticos dan a Cuarón la victoria.

Cooper también interpreta en esta ocasión el papel principal de un cantante alcohólico de música country que en pleno declive de su carrera conoce y se enamora de una cantante, encarnada por la estrella del pop Lady Gaga, cuya interpretación sorprendió gratamente a críticos y espectadores.

"Es un visionario tremendo, un gran director y actor", dijo Gaga de Cooper en la alfombra roja. "Le estoy muy agradecida".

"Esta es una noche maravillosa para celebrar el arte", siguió la cantante que llevaba un vestido color lavanda, que combinaba con el cabello.

Lady Gaga aparece como favorita para el trofeo de mejor actriz y mejor canción con "Shallow", que compuso con Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

Nominado también en la categoría "Mejor Actor Dramático", Cooper está codo con codo con Rami Malek, reconocido por su interpretación de Freddie Mercury, el cantante del grupo Queen, en "Bohemian Rhapsody".

La actuación de Christian Bale, irreconocible como Dick Cheney, podría ganarle el Globo de Oro al mejor actor de musical o comedia, aunque la cinta, "Vice", no tiene chances aparentes de ganarle a "Green Book", que debe llevarse el trofeo, ni a "La favorita" o "El regreso de Mary Poppins".



"Estaba perdiendo mi esencia"

"Roma" aparece como favorita para mejor película en lengua no inglesa y mejor dirección.

El mexicano, nominado también por mejor guión, compite con el veterano Spike Lee, por "Infiltrado del KKKlan", Peter Farrelly por "Green Book", Adam McKay por "Vice" y Bradley Cooper, que dio sus primeros pasos detrás de la cámara con "Nace una estrella", la cual también protagonizó.

"Hice un par de filmes en Hollywood y sentí que estaba perdiendo mi esencia", dijo el sábado Cuarón en un simposio de los organizadores del Globo de Oro. "Tenía que reconectarme con el porqué quería hacer cine en primer lugar".

"Roma" está inspirada en la vida de las dos mujeres que marcaron su infancia: su madre, en proceso de separación del marido, y la empleada doméstica, una joven de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales.

Es un retrato en blanco y negro, vívido y profundo, de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales de aquel tiempo.