Los Pumas Seven subcampeones

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, sufrió ayer una dura e increíble derrota frente a Chile por 7-5, en la última jugada de la final de la trigésima edición del Seven de Punta del Este. Bajo una intensa lluvia en el estadio "Domingo Burgueño Miguel" del departamento de Maldonado, los dirigidos por Santiago Gómez Cora abrieron el camino recién en la última jugada del primer tiempo pudo abrir el marcador Argentina, cuando jugaba con un hombre de más por una amarilla a Rodrigo Fernández, que le permitió apoyar el try a Lautaro Bazán Vélez.

Pero en la última jugada del encuentro, los chilenos le robaron la pelota a Los Pumas y Lucas Wescott se tiró de palomita al try. El mismo jugador fue el encargado de ejecutar la conversión que le dio por primera vez en la historia el triunfo a Chile en Punta del Este. Los Pumas, en tanto, no pudieron quedarse por sexta vez con este torneo, que habían ganado por última vez en 2017 y que también los tuvo en lo más alto del podio en 1995, 2001, 2005 y 2012.

En la fase de grupos, el conjunto albiceleste había superado a Brasil (40-0), Portugal (47-0) y Canadá (35-5), mientras que este domingo venció por los cuartos de final a Estados Unidos (31-7) y en semifinales a Alemania (34-0).



TRAGEDIA EN FRANCIA

El rugby francés quedó de nuevo conmocionado por la muerte el domingo de un joven deportista, un estudiante de 23 años, el cuarto fallecido en los últimos ocho meses. El deceso ocurrió el domingo por la mañana en un hospital de Dijon, adonde fue trasladado el joven estudiante de quinto año de una escuela de ingenieros que se sintió mal y perdió el conocimiento tras recibir un tackle de un rival.

Nathan Soyeux, que no tenía licencia de la Federación Francesa de Rugby (FFR), tomó parte en un torneo entre escuelas de ingenieros y durante un partido recibió un fuerte placaje de un rival. Tras esa acción, el jugador comenzó a vomitar y perdió el conocimiento más tarde, por lo que fue trasladado al hospital de Dijon, en el que los médicos le indujeron al estado de coma artificial durante diez días. Pasado ese tiempo, el joven no solo no despertó sino que su estado se fue degradando hasta fallecer el domingo. Es el cuarto practicante de rugby que fallece en Francia en los últimos ocho meses por acciones ocurridas durante los partidos.