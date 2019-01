Una carrera que forma emprendedores Información General 08 de enero de 2019 Redacción Por DIRECCCION DE NEGOCIOS

FOTO UCES ALUMNA./ Sabrina Solari.

Desde el año 2006 se dicta en la sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) la Licenciatura en Dirección de Negocios, una formación de grado con título de validez nacional que tiene cuatro años de estudio. Muchas veces surgen algunas preguntas sobre las características de esta carrera.

Ante esto, la alumna Sabrina Solari, quien recientemente finalizó el cursado, comentó que se trata de una carrera que “permite tener una mirada global y a la vez profunda sobre los negocios, se puede aplicar rápidamente lo aprendido. Hoy en día, los clientes están más informados y son cada vez más exigentes, lo que desean son productos prácticamente exclusivos, que los diferencien del resto. Está claro que, debido a la globalización, podemos conseguir el producto que deseamos, aunque este se encuentre en cualquier lugar del mundo; pero lo cierto es que también cualquier otra persona lo puede conseguir”.

“Comencé mi emprendimiento mientras cursaba el último año de mi carrera, Dirección de Negocios. La idea fue desde un principio, que el cliente fuera quien diseñe su producto, adaptado a sus gustos y con la seguridad de que no haya otro igual. Esto decidí unirlo con algo que nos caracteriza a todos los argentinos y que forma parte de nuestras tradiciones: el mate. De allí surge WABI SABI, mates personalizados con un formato y diseño elegido por el cliente”, afirmó la joven emprendedora.

Finalmente, expresó que “el haber comenzado mi emprendimiento con la carrera tan avanzada, me ayudó a planificar adecuadamente la idea de negocio que tenía. Me aportó una visión más real de lo que es un negocio y así poder tomar decisiones relacionadas a todos los aspectos del mismo: costos, precios, comunicación, elección de canales y medios de venta, etc. Sobre todo, me permitió comprender que lo aprendido no son sólo cuestiones teóricas, ni importantes únicamente para grandes empresas”.

En este sentido, el coordinador de la carrera, Lic. Marcos Molina, aseguró que el profesional de Dirección de Negocios, además de emprender, tiene las habilidades necesarias para detectar oportunidades de negocios y gerenciar empresas, ya que a lo largo de la carrera se brindan conocimientos sobre las diferentes áreas que involucran a la toma de decisiones empresariales.