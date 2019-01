“Doctor Strange: El Juramento”, una oportunidad única de entretenimiento Información General 08 de enero de 2019 Redacción Por Una humilde reseña a un comic estupendo, lleno de acción y que te dejará sin aliento desde la primera página.

Título original: Doctor Strange: The Oath Editorial: Marvel Comics Guionista: Brian K. Vaughan Dibujante: Marcos Martín Entintador: Álvaro López Colorista: Javier Rodríguez Valoración: 8.3/10

Por José Briceño



Antes de comenzar con el artículo en cuestión, me gustaría aclarar una cosa. Muchos se preguntarán por qué no estoy reseñando las obras más conocidas del mundo del comic (Watchmen, V for Vendetta, The Dark Knight Returns, Preacher, etc.); pues bien, esto se debe principalmente a que estoy poniendo el foco de atención en comics entretenidos (bajo mi gusto) y que no necesariamente son los más nombrados o considerados obras maestras.

A continuación, y perdón por extenderme en un tema que nada tiene que ver con la obra a reseñar, aclararé cuales son las características que destacan en cada una de las historias recomendadas hasta ahora:

-Superman: Secret Origin. ¿Por qué habré elegido esta obra para escribir mi primer artículo? Pues bien, la razón es simple. Es un primer acercamiento excelente para nuevos lectores del personaje. Nos introduce parte de la mitología de Superman, con una cantidad excelsa de guiños a la adaptación fílmica de Richard Donner. Cuenta con un dibujo verdaderamente sobresaliente, y produce un aire de nostalgia digno de apreciar.

-Batman: Year One. Además de ser una obra escrita por mi guionista favorito (Frank Miller), también es un comic excelente para acercarse por primera vez a la cruzada contra el crimen del hombre murciélago. Narrativa excelente y dibujo majestuoso. Nada más se puede decir.

-From Hell. Tal vez esta sea una de las mejores obras de Alan Moore, a pesar de no contar con tanto reconocimiento como Watchmen o V for Vendetta. Sin embargo es una historia perfecta, acompañada de un dibujo polémico (que personalmente encuentro maravilloso).

Ahora sí, es hora de comenzar con la reseña. En la misma notarán algunas modificaciones con respecto a mis demás artículos, lo cual se debe a que trato de mejorar la calidad de los mismos. Empecemos…

Doctor Strange adquirió mucha notoriedad actualmente. Esto se apoya principalmente en su aparición dentro del Universo Cinematográfico de Marvel Comics, contando a día de hoy con una hermosa película protagonizada por Benedict Cumberbatch. Este es el motivo por el cual he decidido reseñar una de las mejores obras de nuestro hechicero supremo, la cual posee guiones de Brian K. Vaughan (un talentoso escritor estadounidense), dibujos perfectos de Marcos Martín y un coloreo exquisito por parte de Javier Rodríguez.

La trama se centra en el robo de una misteriosa cura al cáncer, la cual viene en forma de elixir. En un principio iba a ser utilizada por Dr. Strange para curar a su aliado Wong; pero una serie de situaciones increíbles y misteriosas (incluyendo el hurto del líquido), llevarán a nuestro protagonista a una búsqueda desenfrenada. Acción propuesta de manera

inteligente, hechizos por doquier y personajes bien desarrollados hacen de este tebeo un entretenimiento asegurado.

Brian K. Vaughan sabe cómo volver al aspecto clásico del héroe. Cada acción llevada a cabo por Strange (así como su lado de cirujano reconocido), nos recuerda al origen planteado por Lee y Ditko cuando crearon el personaje.

Ahora bien, quiero dedicar una parte de esta reseña a un aspecto de la historieta que me ha dejado completamente maravillado: su apartado gráfico.

Marcos Martín, Álvaro López y Javier Rodríguez. Estos tres hombres logran convertir a esta comic en algo memorable. El dibujo tremendamente espectacular, lleno de movimiento y con una simplesa que engaña por su complejidad, valga la contradicción aparente, te hacen estremecer hasta la médula. López y Rodríguez no se quedan atrás; aportando unas tintas y un color simplemente perfecto, acompañando de manera casi simbiótica al dibujante.



CONCLUSION

Obra imprescindible si eres fan de Doctor Strange, y un comic que merece ser leído por sus grandes dosis de entretenimiento y su apartado gráfico espectacular. Puede ser un regalo estupendo para estas fiestas, pero eso ya depende de gustos…