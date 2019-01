Carta de lectores Carta de Lectores 08 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Salud, una mala experiencia



Sr. Director:



Agradezco la posibilidad que diario LA OPINION me brinda para dar a conocer, como Carta de Lectores, una desagradable situación que he vivido hace un par de días.

Soy paciente de un profesional de la salud desde hace más de 10 años, que atiende en un centro médico de nuestra ciudad, sobre el cual se ha hecho pública, a través de este diario, la mala atención por parte de algunas de las empleadas que allí trabajan.

En el mes de marzo del año pasado fui atendida por el profesional citado, quien luego de los estudios realizados, me pidió que lo vea en el mes de octubre.

En este punto debo aclarar que soy afiliada a IAPOS, como sé que los turnos se piden con mucha anticipación, en el mes de agosto me dirigí a solicitar mi turno. La secretaria me dijo que faltaba mucho y que vuelva en septiembre; cuando fui a mediados de septiembre me dio turno para el día 29 de noviembre.

El 28/11 a última hora de la tarde me llama la secretaria con la siguiente noticia: IAPOS no abona las prestaciones por lo que el Dr. no va a atenderla, excepto que sea en forma particular, atención que cuesta $ 2.000 (supera el 10% de mi sueldo de bolsillo). Al explicarle que debía cancelar el turno, porque no puedo abonar ese dinero, me dice con displicencia: "Llamame en enero y te doy un turno para abril/mayo del próximo año".

Siento impotencia y dolor porque: los afiliados hacemos un aporte importante a IAPOS, del gremio que no tenemos ningún apoyo ante estas circunstancias, a pesar que también aportamos como afiliados. Y como es de conocimiento público, los empleados de la provincia de Santa Fe no podemos optar por otra obra social, derecho que tienen los trabajadores privados. Por lo que somos "rehenes" de IAPOS.

También me parece poco ética la actitud de este profesional, entiendo que a nadie le gusta trabajar gratis, pero debería considerar que los pacientes, cuando son atendidos durante tanto tiempo por un mismo médico desarrollan una total confianza en ellos, por lo que debió avisar cuándo decidió suspender la atención de IAPOS. De esta manera podía buscar otra solución y no esperar en vano durante tanto tiempo. Ante este suceso, me siendo defraudada y decepcionada.

Del mismo modo me pregunto: ¿Si un afiliado de IAPOS sufre una descompensación grave, que pone en riesgo su vida, qué hace, dónde recurre?

Saludo atentamente.



Marta Suárez

DNI 11.535.335

Rafaela