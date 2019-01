"La vuelta del kirchnerismo sería un retroceso" Nacionales 07 de enero de 2019 Redacción Por PARA PATRICIA BULLRICH

FOTO ARCHIVO BULLRICH./ Ministra de Seguridad.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo ayer, de cara a las elecciones nacionales de este año, que "la vuelta del kirchnerismo sería un retroceso" en términos de seguridad.

Para la titular de la cartera de Seguridad, en el kirchnerismo hubo "mucha vista gorda" en el tema de la lucha contra el narcotráfico, aunque aclaró que en el país esa actividad delictiva "es marginal".

"La vuelta del kirchnerismo hoy sería un retroceso para la seguridad y la lucha contra el narcotráfico que hemos ganado. En la lucha por tener un país que tenga leyes adecuadas y que no dé vuelta la realidad. Que la realidad no sea Hinchadas Unidas yendo al Mundial, los delincuentes a la cabeza de los defendidos, la policía destruida al punto que las fuerzas terminen haciendo huelga como en el 2013", apuntó Bullrich.

La funcionaria atribuyó esa situación previa a la llegada de Cambiemos al poder al hecho de que durante el kirchnerismo "no hubo una atención y una verdadera política para entender el rol de las fuerzas".

"Todo esto que hemos logrado para avanzar en la lucha contra las mafias y el narcotráfico con el kirchnerismo se iría para atrás", resaltó.

En declaraciones al portal Infobae, Bullrich advirtió que "si la Argentina va para atrás vamos a tener otros 70 años de decadencia".

"Y nuestro compromiso es sacar a la Argentina de la decadencia. Esto es metiendo el dedo en todas las llagas: las barras bravas, los narcos, los negociados", agregó.

La ministra arremetió contra lo que denomina "la teoría Zaffaroni" (en referencia a la matriz de pensamiento penal del ex juez de la Corte Suprema) y dijo que lo que ofrece Cambiemos a la ciudadanía es "un cambio de paradigma" dirigido a "la defensa de la víctima" y no del delincuente.

"Si vuelve la teoría Zaffaroni la gente va a estar más indefensa de nuevo. Hoy la gente se siente más protegida. Así que lo piensen. Esto es lo que ofrecemos: un cambio de paradigma", insistió.

En otro orden, Bullrich rechazó la comparación de la política de seguridad que ella encabeza con la propuesta punitivista del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Nosotros estamos hace tres años y logramos lo que en Argentina no se había hecho: desbaratar el narcotráfico, no ser cómplices de los precursores químicos, cambiamos leyes muy importantes, hay técnicas de investigación nuevas, flagrancia, un Código Penal nuevo que se llevará al Congreso. Y Bolsonaro aún no arrancó. Una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Tiene un problema muy serio", aseveró.

En tanto, Bullrich dijo que no tiene temor que se la encasille como una promotora de "mano dura".

"No, no tenemos temor porque lo que hacemos es en favor de la gente y la gente lo siente así. Y no hicimos nada incorrecto.

Hemos puesto las cosas de manera normal a lo que estaba al revés.

Estamos en el camino correcto", concluyó.

Por último, evitó revelar sus preferencias políticas respecto al rol que podría desempeñar en un eventual segundo mandato de Mauricio Macri.

"Soy un soldado del Presidente. Siento que cuando uno hace una gestión tiene aún mucho para dar. No quiero hablar de lo que viene", dijo, en medio de los rumores sobre la posibilidad de una candidatura a la vicepresidencia.