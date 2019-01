Cada día mueren 5 peatones atropellados Policiales 07 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Cinco peatones mueren atropellados por día en la Argentina, en el marco de una estadística que coloca en superficie el flagelo de la escasa responsabilidad de quienes están al volante de vehículos y no respetan la prioridad de quienes caminan.

Un estudio de la Asociación Civil Luchemos por la Vida sostuvo que por no respetar la prioridad de paso en el último año más de 1.600 peatones perdieron la vida en las calles y rutas de la Argentina, al tiempo que destacó que "sólo el 10 por ciento de los automovilistas cumple esa norma".

Según la entidad, la legislación de tránsito argentina establece que los vehículos deben darle la prioridad a los peatones que cruzan correctamente la calzada por las esquinas o sendas peatonales, y con el semáforo a su favor donde lo hay.

"Sin embargo, Luchemos por la Vida observó sistemáticamente que sólo el 10% de los conductores otorgan la prioridad al peatón", indicó la entidad que encabeza Alberto Silveira. "Los peatones, sin carrocería protectora, sufren graves lesiones en caso de atropello", destacó el organismo.

Al mismo tiempo indicó que "dicha prioridad se respeta absolutamente en los países seguros vialmente, donde controlan el cumplimiento de las prioridades y sancionan a los transgresores".

Además, prosiguió: "Lo más común en nuestro país es ver lo contrario y los peatones deben cederles forzosamente el paso a los vehículos en sendas peatonales o esquinas, ya que los conductores ‘olvidan’ que la prioridad le pertenece al que camina".

De acuerdo al relevamiento, el 89,80 por ciento de los conductores de vehículos de todo el país no brindan la prioridad de paso a los peatones, lo que significa que sólo uno de cada 10 conductores cumple con las normas vigentes.

En el caso de los motociclistas, la situación aún es peor, ya que el 97% de quienes conducen estos vehículos no respeta a los peatones.