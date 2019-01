El tercer ciclo de Velazco

Y un día, Andrés Velazco (30) regresó otra vez a 9 de Julio. En su tercera etapa en el club, el ex Ferrocarril del Estado, Unión de Sunchales y La Emilia de San Jorge continúa preparándose fuerte en lo físico para disputar el Regional Amateur con la casaca juliense a partir del 27 de enero. En este nuevo regreso a la institución, el polifuncional jugador le comentó a LA OPINION que “tomo esta etapa como siempre lo he hecho en cada club que estuve, con mucha responsabilidad y con ganas de volver a ser protagonista en un torneo que tiene nuevo formato pero que sigue siendo federal. Decidí volver porque siempre estuve cómodo acá y siempre me gustó defender los colores del club. Y porque hablé con Daniel (por Veronesse) y me gustó mucho su idea, su forma de jugar y a lo que apunta y pretende. Esto me motivó mucho más para regresar al ‘9’ y pudimos llegar a un acuerdo con los dirigentes”. Acerca del cambio de aires y de su paso por San Jorge, el rafaelino destacó que “tanto en lo personal como en lo grupal me fue bastante bien. Siempre cuando uno cambia un poco de aire le sienta mejor, y después cuando se vuelve, se hace con otras ganas y otra aspiración. En San Jorge pude ver otro fútbol, donde se prioriza más el ataque que la defensa. En esta liga es distinto, ya que hay mucha más presión y por ahí se le da más importancia a la defensa que al ataque. En líneas generales, me traje muchos cosas positivas y lindos recuerdos de allá”. Ahora, ya más maduro y con experiencia, el jugador surgido de la cantera ferrocarrilera expresó que “siguen pasando los años, pero uno por ahí en lo físico no está a la altura de un chico de 20 como en su momento a uno le tocó estar, pero si estamos con más experiencia y madurez. Por ahí se trata de compensar un poco la parte física con experiencia. Con la pretemporada que está llevando a cabo el Profe Agustín (Giorgi) se siente un poco la diferencia de edad (risas) y cuesta por ahí estar en el ritmo de los más chicos. Pero por ahora lo estamos llevando bastante bien y esperemos llegar lo mejor preparados posible al 27 de enero”. De todos modos, será uno de los referentes y de las voces de mando del equipo para lo que se viene. “Junto con Miguel (por Monay) somos dos de los más grandes del plantel y con un poco más de experiencia, pero lo bueno es que este equipo ya viene formado y teniendo rodaje con el mismo técnico en la liga, entonces por ahí no va a ser tan difícil el acople.

Con respecto al torneo y a la zona que le tocó al “9”, Velazco opinó que “esperemos que en este año se nos pueda dar y se me pueda dar tal vez en este último año para mi en el ‘9’. Este torneo me hace acordar a cuando participaba en el Argentino C con Ferro hace algunos años. Lamentablemente son zonas cortitas y sinceramente esperábamos que sea de 6 u 8 equipos, no de 4, y encima los 3 de la Liga Rafaelina. No conocemos mucho a Cosmos pero está Ben Hur, que se está armando para pegar el salto, al igual que Libertad, que también quiere ir por el ascenso. Y nosotros no queremos participar, también queremos ser protagonistas y pegar el salto. De los 4 hay 3 que buscarán clasificar, así que esta primera fase básicamente va a ser una sangría. Esperemos poder hacer las cosas bien y dejar afuera a los demás”.