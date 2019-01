Llop sobre los refuerzos: “Tenemos que encontrar alguien que nos dé soluciones” Deportes 07 de enero de 2019 Redacción Por Atlético busca un defensor, que estaría al caer, y el otro cupo lo utilizaría para traer un mediocampista o bien, algún delantero si es que aparece algo ‘tentador’ en el mercado. “Es un muy buen jugador de fútbol”, señaló el ‘Chocho’ en relación al uruguayo Sergio Rodríguez, uno de los que se encuentra en el radar cremoso.

FOTO J. BARRERA A LA ESPERA. / Llop desea sumar un defensor para la segunda parte del torneo. La 'Crema' ya trabaja en la pretemporada.

La “Crema” ya cumplió con sus primeros tres días de pretemporada de cara al reinicio de la B Nacional, para el primer fin de semana de febrero, pero aún sin caras nuevas. Sí, con algunas bajas que ya se sabían que iban a darse porque el DT quiere un plantel más reducido para trabajar y ‘poder brindarles una mejor calidad de trabajo’.

El mercado viene bastante tranquilo, no solo en la principal categoría de ascenso de nuestro país, en la Superliga también. Mientras tanto, la dirigencia de Atlético trabaja en la búsqueda de los dos refuerzos que puede realizar en este verano y entre hoy y mañana podría llegar el primero.

En relación a dicha búsqueda, Juan Manuel Llop apuntó: “Seguimos trabajando, es difícil, no es fácil porque tenemos que encontrar alguien que nos pueda aportar soluciones”. Luego el entrenador albiceleste agregó: “No es fácil en esta época del año, más en las posiciones en las que estamos buscando, estamos tranquilos igual. Tenemos opciones, tal vez tengamos alguna novedad en las próximas horas, espero que así sea así llega cuanto antes”.

Uno de los nombres en los cuales pusieron los ojos es el defensor uruguayo Sergio Rodríguez, recientemente desvinculado de Independiente Rivadavia de Mendoza. Al respecto, el ‘Chocho’ contó: “Es un muy buen jugador de fútbol, como también otros. Manejamos tres opciones en ese puesto pero no depende tanto de nosotros, sino de otra situación, es un tema complejo, es un buen jugador de fútbol, no sé lo que va a pasar”.

Un defensor se sumará seguro, sea Rodríguez o alguna de las otras opciones que manejan los dirigentes. El otro puesto a reforzar sería el del mediocampo, si bien tampoco se descarta la llegada de algún delantero.

Si bien para la posición de cinco son varias las opciones con las que cuenta Llop (Romero, Nadruz, Ramírez, Soloa, Navas) el DT dejó bien en claro que dicho sector del campo de juego es uno de los que debe mejorar y la lesión de Romero le abre un signo de interrogación. “No sabemos exactamente el día que lo vamos a tener y cómo va a estar, la evaluación que hicimos en esa zona también nos pone ayuda a que veamos alguna alternativa”.