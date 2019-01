Nishikori y Pliskova ganaron en Brisbane Deportes 07 de enero de 2019 Redacción Por TENIS

FOTO NA VENCEDORA./ Karolina Pliskova se llevó el trofeo.

BRISBANE, 7 (AFP-NA) - El japonés Kei Nishikori (nº 9 del mundo) y la checa Karolina Pliskova, (nº 8) lograron la victoria en las dos finales del torneo de Brisbane, que se disputa a poco más de una semana del inicio del Abierto de Australia (14 de enero).

Hacía casi tres años que Nishikori no levantaba un trofeo, pero este domingo volvió a conquistar un título de la ATP después de vencer al ruso Daniil Medvedev (nº16) por 6-4, 3-6 y 6-2. El japonés, de 29 años y cuyo último título en el circuito masculino remontaba a febrero de 2016 (Memphis), había perdido las últimas nueve finales que había disputado. Nishikori suma en Brisbane el 12º torneo de su carrera, el mismo número que alcanza Pliskova, que antes había vencido en la final femenina a la ucraniana Lesia Tsurenko (27ª).

Pliskova perdió el primer set por 6-4 e iba 5-3 abajo en el segundo, pero en ese momento la jugadora checa, de 26 años y exnúmero 1 mundial, tiró de su mayor experiencia en grandes partidos para llevarse la segunda manga por 7-5 y cerrar el partido con un claro 6-2 en la tercera. "Me sentí algo fatigada al inicio de la jornada. Dormí mal y lo noté en el calentamiento", dijo la checa para explicar su mal comienzo de partido. "Pero cuando eres capaz de darle la vuelta a un partido como este, esto te da mucha confianza", añadió satisfecha.

Tsurenko, por su parte, perdió la primera final de su carrera, en la que ha sumado un título cada año en las últimas cuatro temporadas. El lunes entrará en el Top25 de la WTA por primera vez.

"No sé realmente que cambió en el 5-4 (del segundo set). Hasta entonces habíamos librado una dura batalla, pero en ese momento, de repente, no sé qué pasó. Supongo que ella elevó su nivel de juego y yo no estaba lista para ello", declaró la ucraniana. El torneo de tenis de Brisbane se disputó sobre superficie dura y estaba dotado con un millón y medio de dólares en premios.



BAUTISTA EN DOHA

El español Roberto Bautista amarró su primer título de la temporada, el noveno en su historial, tras ganar en la final de Doha al checo Tomas Berdych por 6-4, 3-6 y 6-3. Bautista completó con éxito su puesta en marcha en el 2019.

En Doha dejó en el camino a jugadores tan reputados como el suizo Stanislas Wawrinka y, sobre todo, al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. En esta ocasión se impuso a Tomas Berdych, al que sólo había podido ganar en dos de las seis ocasiones anteriores en las que se habían enfrentado.