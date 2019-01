"En lo institucional estamos en el primer plano provincial"

Es posible que en 2019 la Asociación Rafaelina de Básquetbol tenga un nuevo presidente. En el cierre del año que culminó dialogamos con Luis Silvano, quien luego de tres años quiere dar un paso al costado en el plano local más allá de seguir ligado a la ARB, y priorizar su rol dentro de la vicepresidencia de la Federación Santafesina.

En la nota, contó al comienzo lo ocurrido en el último encuentro de presidentes en Rosario. “Fue una linda reunión porque hubo mucho entusiasmo de las Asociaciones, sobre todo de las mas chicas, para la organización de torneos. Nosotros habíamos hablado dentro del Consejo Directivo, que a partir de un 2018 con mucho trabajo por dos torneos de primera que hubo en Rafaela, creíamos que correspondía que otras Asociaciones hagan algo y por eso no nos presentamos a pelear por alguna de las categorías en ser sede de Provinciales”.

Sobre el futuro personal en cuanto a lo directivo, manifestó que “está todo por verse. La idea del grupo de gente del Consejo es seguir trabajando, yo de mi parte he cumplido una etapa. Creo que tres-cuatro años, tomando lo previo de vicepresidente, genera un desgaste con los clubes, una situación de comunicación cortante que hace que se cambie la figura presidencial. En el supuesto caso que nadie del Consejo quiera hacerse cargo, probablemente siga un año mas yo. Pero la idea es las decisiones las vayan tomando mas otras personas”, recalcó Silvano sobre la conformación del próximo período de la ARB.

Amplió el concepto señalando que “el Consejo va a plantear una lista, pero no eso no quita que otro grupo de trabajo presente otra. Solo que pedí que avisen para ir charlándolo y que las cosas sean lo mas coordinadas posibles. La Asamblea va a ser probablemente a fines de febrero o principios de marzo, pero tendremos alguna reunión antes para ver como seguimos e ir charlando sobre los torneos de 2019”.

Confiando en quien pueda sucederle, Silvano acotó que “Uno tiene mucho trabajo de la provincia y acá, por eso es hora que se delegue en otras personas. No es una locura que otro se haga cargo, quien lo haga lo va a hacer bien a partir de la experiencia tomada en los últimos años”.

En cuanto al balance deportivo e institucional de la ARB en 2018, analizó que “en lo deportivo creo que está dividido lo que uno quiere hacer y los resultados que llegan. Seguimos estando en deuda en ir mejorando el torneo de primera sobre todo, en jerarquizarlo. En inferiores estamos mejorando y se nota en los torneos de selecciones, con buenos resultados. En cuanto a lo institucional estamos en el primer plano de la provincia, ya que haber hecho dos torneos de primera no es poca cosa; la Reválida y Clínica de Rubén Magnano lo mismo, y tuvimos una selección nacional de inferiores femenina practicando en Rafaela”.

El próximo torneo local podría tener nuevos clubes, ante la consulta realizada al dirigente máximo de la ARB. “Argentino de Humberto tiene la suficiente cantidad de chicos para presentar tres categorías. Están a distancia importante de los clubes de Rafaela y Sunchales, pero alguna vez hay que empezar. Tacural creo que también viene creciendo y podría estar en los Oficiales. Lo mismo que 9 de Julio e Independiente en el torneo femenino, que podría tener entre cinco y seis equipos”.