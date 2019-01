El poder radial en la campaña electoral del 2017 en Rafaela Locales 07 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

"Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias". (Ryszard Kapuściński).

Los alumnos de tercer año Victoria Brusa y Gabriel Sosa realizaron una investigación académica titulada "El poder de la radio durante las campañas electorales en Rafaela", en la materia "Periodismo Radiofónico" de la Licenciatura en Comunicación Social de la UCSE DAR, a cargo del magíster Emilio Grande.

El trabajo de 48 páginas incluye Marco Metodológico, Marco Teórico, Marco Legal, Introducción, La organización de la campaña política, La campaña y los medios, El Oficialismo, Conclusión, Valoraciones personales y Anexo: entrevistas.

El tema investigado fue "Los aportes económicos de las principales fuerzas políticas a las radios de la ciudad de Rafaela durante las elecciones a concejales 2017".

Pregunta problema: ¿Cuál fue la relación entre los aportes económicos de la campaña política y el espacio destinado a los principales candidatos en algunas radios de Rafaela durante las elecciones a concejales en 2017?

Subpreguntas: ¿Las radios comerciales dedican más espacio a aquellos candidatos que más dinero invierten en materia de propaganda política- electoral? ¿La publicidad oficial tiene incidencia en el espacio que las radios otorgan a los candidatos oficialistas? En la programación de las radios locales... ¿priman los intereses comerciales o el pluralismo y la diversidad de voces? ¿Tuvieron los candidatos espacios cedidos gratuitamente en las radios locales?

Objetivo general: Determinar si la cobertura de la campaña política de las elecciones a concejales de la ciudad de Rafaela en 2017 realizada por algunas radios locales estuvo influenciada o no por los aportes económicos que cada candidato destinó en esas emisoras.

Objetivos particulares: Determinar qué criterios rigieron la cobertura radial de la campaña política durante las elecciones a concejales en la ciudad de Rafaela en 2017. Investigar sobre la propaganda realizada por las dos principales

fuerzas políticas de la ciudad de Rafaela durante las elecciones a concejales 2017 (Cambiemos y Partido Justicialista). Investigar sobre la influencia de la publicidad oficial en el espacio y tratamiento que las radios de la ciudad de Rafaela otorgan a los candidatos oficialistas.

Técnica de recolección de datos: Selección de cuatro radios comerciales de la ciudad de Rafaela: Radio ADN (FM 97.9), Galena (FM 94.5), LT28 (AM 1470), Radio Universidad (FM 97.3). Entrevistas a los jefes de campaña (Tatiana Santori, Delvis Bodoira, un abogado del foro local que asesora al radicalismo) y a los principales candidatos de los partidos políticos Cambiemos (Leonardo Viotti, Raúl Bonino) y Justicialismo (Jorge Muriel, Leonardo Parra), y a los responsables de las radios seleccionadas (Carlos Scalzo, Alberto Menardi, Marcelo Schiavi, Ezequiel Barberis). Consulta de material de archivo en diarios locales y páginas webs. Toda la investigación se puede consultar en www.sabado100.com.ar.



CONCLUSIONES

A lo largo de la presente investigación, comprobamos que la relación entre partidos políticos y medios masivos de comunicación es compleja. Los límites éticos y legales no siempre están claramente definidos, al mismo tiempo en que se entremezclan intereses profesionales, personales y económicos.

Podemos afirmar que las leyes que regulan el acceso de los partidos a los medios en muchas ocasiones no se cumplen. Las fuerzas políticas con mayores recursos continúan comprando, de manera ilegal, espacios publicitarios para difundir sus spots, mientras que las agrupaciones más pequeñas deben abstenerse a los segundos distribuidos por el gobierno provincial.

Además, la compra de espacios tiene una importante injerencia en la cobertura periodística de la campaña. Tanto candidatos como periodistas y propietarios de emisoras locales reconocieron que quien aporta más dinero, cuenta con mayor espacio para difundir sus propuestas en entrevistas y notas especiales. El criterio económico pesa en radios comerciales de la ciudad, muchas de las cuales dependen de estos ingresos para poder subsistir.

No se trata, sin embargo, de negar que en Rafaela existen numerosas emisoras que se rigen por los más estrictos criterios éticos, así como también periodistas extremadamente profesionales en su labor. Es necesario reconocer a quienes a diario se desempeñan con rigor y seriedad en este oficio, defendiendo el periodismo de calidad. Pero también es crucial exigir mayores controles para que el cumplimiento efectivo de la ley no impida la subsistencia económica de radios locales.

La publicidad oficial del Municipio rafaelino es otro factor importante de la relación entre el Estado y los medios de comunicación debido a que es otorgada de manera discrecional, siendo posible su uso como herramienta política al servicio de diversos intereses. Es necesaria una regulación en este ámbito, que permita asignar partidas presupuestarias en base a criterios objetivos y que ponga la información a disposición de la ciudadanía.

Con respecto al acceso del oficialismo a los medios locales, es innegable que éste cuenta con numerosas ventajas respecto a los partidos opositores. Entre ellas podemos nombrar el respaldo de la publicidad oficial, el apoyo de su propia gestión y de las autoridades que ya ocupan cargos en la administración. Esto es en gran medida inevitable y propio del juego político.

Sin embargo, en ocasiones la línea que diferencia los actos de gobierno de aquellos relacionados con la misma campaña se difumina y el aparato estatal se confunde con lo que debería ser exclusivamente partidario. También es necesario un control estricto por parte de las autoridades y de la misma ciudadanía, en tanto se trata de un aspecto crucial para la calidad democrática e institucional de la ciudad de Rafaela.



VALORACIONES

PERSONALES

Brusa: La presente investigación me permitió conocer en profundidad la realidad política y periodística de Rafaela. Se trató de una experiencia enriquecedora, en la que pude poner en práctica todo lo aprehendido a lo largo de tres años de estudio.

Fue, en lo personal, un gran desafío. Por un lado, implicó incorporar herramientas asociadas al rigor de una investigación académica: delimitar un objeto de estudio, plantearse interrogantes y analizar la mejor forma de buscar respuestas. Por otro, significó salir del aula para encontrarse con la realidad.

Aprendí la importancia del contacto personal con las fuentes: estar presente, preguntar y repreguntar las veces que sea necesario. También, lo fundamental de indagar, de profundizar y no quedarse con datos superficiales. Por último, afronté situaciones que exigieron absoluto respeto a los rigores éticos del periodismo, como el secreto profesional y el acatamiento al off the record.

Comprendí que la relación entre medios y política es compleja, con muchas zonas grises y límites no siempre claros. En mi opinión, el rol del periodismo en la sociedad es vital para garantizar la democracia. Por lo tanto, no considero correcto que la información se subordine a criterios económicos, incluso cuando los medios son empresas comerciales que dependen de la publicidad para subsistir.

Es necesario que la sociedad valore y apoye al periodismo local, que reconozca a quienes se desempeñan a diario con el más absoluto rigor y respeto por los criterios deontológicos. Sin el respaldo de la ciudadanía, es difícil afrontar los desafíos que estos tiempos complejos imponen a los medios tradicionales.

Por otro lado, subrayo también la importancia del cumplimiento efectivo de las leyes. Concluyo, luego de haber entrevistado y dialogado con abogados y personalidades de la política y del periodismo, que la actual reglamentación no se respeta. Quizás incluso adolezca de mecanismos de control eficaces que permitan una mayor transparencia.

Son quienes ocupan hoy puestos de poder los que deberían, en primer lugar, luchar por competencias electorales más equitativas. Permanecer en el conformismo, asegurando que no se puede hacer campaña sin transgredir la ley, implica una renuncia de antemano al respeto hacia las instituciones y al mismo electorado.

Es necesario exigir a todas las partes campañas limpias, igualitarias, justas y correctas en todos los aspectos, guiadas por el bien común de la sociedad y las garantías que supone la democracia y la república. En todos estos aspectos, queda todavía mucho por hacer.

Sosa: Durante el período de investigación pude aprovechar y disfrutar del trabajo periodístico. Fue una experiencia satisfactoria y a la vez bastante estresante por la manera en que llegamos al fin de cursado. Hacer las entrevistas resultaron bastantes interesantes y con el fin que, por lo menos yo, creía tener.

Con respecto al contenido de la elaboración de la investigación refleja lo que es Rafaela en la actualidad. Se escucha mucho, se dice bastante, pero muy pocos son los que hablan con la absoluta verdad. Lo cierto es que nos basamos en los recursos éticos del periodismo para no generar tipos de inconvenientes. Fue un desafío encarar cada entrevista y a cada entrevistado.

Se necesita buscar una solución con respecto a las cuestiones de la responsabilidad de los medios, y también los partidos políticos. No es de gran ayuda a la sociedad que las campañas estén manipuladas para que tal persona salga con beneficio alguno.

En fin, Rafaela es una ciudad en la cual podemos hablar de muchos temas y de cuestiones fundamentales, que podría ser de gran ayuda a cambiar y mejorar la habitabilidad de ella. Claro, si es que se dan a conocer estos temas.