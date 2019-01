Son nueve las provincias que adelantan elecciones

BUENOS AIRES, 6 (NA).- La provincia de Río Negro se sumó ayer a las ocho provincias que ya decidieron desdoblar los comicios locales de los nacionales, mientras que se mantienen las expectativas sobre lo que hará Buenos Aires. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó este sábado que las elecciones de gobernador, vice y legisladores provinciales se llevarán a cabo el 7 de abril y agregó así otra fecha al saturado calendario electoral.

La primera será La Pampa, donde el gobernador Carlos Verna dispuso que las elecciones primarias se lleven cabo el 17 de febrero y tres meses después las generales, previstas para el 19 de mayo.

En Neuquén, donde no hay primarias abiertas y cada frente electoral define sus candidaturas en internas partidarias, el gobernador y líder del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Omar Gutiérrez llamó a votar el 10 de marzo.

Su par de San Juan, Sergio Uñac, fijó las elecciones primarias de esa provincia para el 31 de marzo, mientras que las generales se llevarán a cabo el 2 de junio.

La primaras de la provincia de Chubut se realizarán el 7 de abril y las generales el 9 de junio, según dispuso el mandatario Mariano Arcioni, mientras que el entrerriano Gustavo Bordet dispuso que se vote el 14 de abril para definir las candidaturas y el 9 de junio las generales.

El socialista Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, convocó las primarias abiertas para el 28 de abril y las generales para el 16 de junio y el cordobés Juan Schiaretti llamó en su provincia a votar el 12 de mayo, sin primarias.

En tanto, en Tucumán el gobernador Juan Manzur cuenta desde la semana pasada con el aval de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, que lo habilitó a anticipar las elecciones de su provincia a los comicios nacionales.

Todos los distritos que desdoblarán las elecciones provinciales de las nacionales (el 11 de agosto serán las primarias y el 27 de octubre las presidenciales y legislativas nacionales) son gobernados por el peronismo, con el agregado del MPN.

Las únicas excepciones son Formosa y Salta, donde Gildo Insfrán y Juan Manuel Urtubey, respectivamente, mantiene su calendario electoral pegado al de los comicios nacionales.

La provincia de Buenos Aires, donde Cambiemos cuenta con el arrastre de la gobernadora María Eugenia Vidal, tiene abierto el debate sobre el posible desdoblamiento, aunque la mandataria lo definirá entre febrero y marzo junto con el presidente Mauricio Macri.

En esa discusión participarán también el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el asesor Jaime Durán Barba, quienes no simpatizan con la idea de separar las elecciones nacionales y las del principal distrito electoral.

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, evalúa unificar las elecciones locales con las nacionales, contrariamente a la tendencia.

Los otros gobernadores de Cambiemos, como son el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Alfredo Cornejo, no confirmaron todavía sus respectivos calendarios pero no se descarta que se sumen a la ola de separación de las contiendas locales respecto de la nacional.

En tanto, se aguardan los anuncios de Chaco, Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca y Santa Cruz, quienes podrían sumarse a la ola de sus pares peronistas.

Por último, las provincias de Santiago del Estero y Corrientes eligieron autoridades en 2017.



RIO NEGRO

La confirmación del adelantamiento de las elecciones provinciales se dio días después de que el presidente Mauricio Macri se mostrara junto a Weretilneck en la ciudad de Bariloche, en el acto inaugural de las obras de ampliación del Gasoducto- Cordillerano Patagónico. Esa visita fue leída como un guiño de la Casa Rosada, interesada como Weretilneck en impedir una victoria del intendente de General Roca, Martín Soria, cercano al espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner.

Además, la decisión se tomó en medio de las críticas de Soria y el resto de la oposición local a la intención de Weretilneck de buscar un nuevo mandato a pesar de haber sido elegido como vice del fallecido gobernador Carlos Soria en 2011.

Weretilneck quedó a cargo del Ejecutivo tras la muerte de Soria, en enero de 2012, mientras que en 2015 se postuló a gobernador y se impuso con comodidad a su rival directo en esa contienda, el senador nacional Miguel Pichetto.

El mandatario entiende que su candidatura de este año sería su primera reelección como gobernador, mientras que la oposición advirtió que sería la tercera postulación y, por lo tanto, está prohibida por la Constitución provincial.