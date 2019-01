Alonso: "No lo dudé un segundo" Deportes 06 de enero de 2019 Redacción Por BOCA

BUENOS AIRES, 6 (NA) -- El defensor Junior Alonso afirmó ayer que cuando se enteró "del interés de Boca" no dudó "ni un segundo" en aceptar la propuesta, a la vez que se dijo estar "muy ansioso" por empezar a entrenarse con sus nuevos compañeros. "Cuando me enteré del interés de Boca no lo dudé un segundo", manifestó el futbolista al arribar al país para firmar su contrato con la entidad de La Ribera y luego sumarse a la pretemporada en Cardales.

En diálogo con la prensa el ex jugador del Celta de Vigo indicó: "A Boca se le conoce por todo el mundo, se sabe lo grande que es y que siempre lucha por cosas importantes. Uno sabe lo que conlleva este club y vengo preparado para afrontarlo".

"Estoy muy ansioso. Quiero hacerme ya los estudios médicos para empezar a entrenarme con mis nuevos compañeros", expresó, tras lo cual comentó que aún no habló con el entrenador Gustavo Alfaro, pero sí lo hizo con el secretario del club Nicolás Burdisso.

Alonso manifestó luego: "En 2014 vine a jugar por la COpa Sudamericana y en el 2016 por la Libertadores, ambos con Cerro Porteño y a todos nos sorprendió bastante lo que era Boca".

Finalmente elogió a Marcelo Bielsa, quien lo dirigió en el Lille de Francia: "Es el técnico más grande que me tocó. Estoy muy contento de que le esté yendo bien ahora porque con él aprendí mucho no sólo en lo que respecta a lo futbolístico sino también en lo que refiere a la vida".