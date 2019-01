Sin caras nuevas, River pone primera con la pretemporada

BUENOS AIRES, 6 (NA) -- El plantel de River campeón de la Copa Libertadores 2018 y tercero en el Mundial de Clubes volverá a reunirse hoy para iniciar la pretemporada en el estadio "Monumental", donde se presentarán los 28 jugadores convocados por el entrenador Marcelo Gallardo, quien aún no cuenta con ningún refuerzo y tiene la incógnita sobre el delantero uruguayo Rodrigo Mora, tras sus repetidas lesiones.

Esa situación del uruguayo de 31 años provocó que el cuerpo técnico y médico acordaran que sea el único integrante del plantel que no se lleve una rutina física para las vacaciones y solo tenga reposo deportivo.

Mora terminó el año 2018 casi sin jugar, ya que tuvo un puñado de minutos frente a Colón de Santa Fe, por la Superliga, donde además fue capitán.

De hecho, en plena serie final de la Libertadores contra Boca, volvió a sentir dolor en la zona de la cadera operada en 2017, que estuvo a punto de dejarlo sin jugar más al fútbol.

El 7 de junio pasado, el delantero uruguayo firmó la renovación de su contrato con River, que se extiende hasta 2020, momento en el que anunció que pretendía "retirarse" en el club de Núñez.

"Se demoró pero logré el sueño. Estoy identificado con este club y me quiero retirar acá", afirmó el uruguayo en aquel momento.

Igualmente, Mora estará presente en la práctica que se iniciará a las 17.00 en el mencionado estadio a puertas cerradas.

Allí será evaluado y el cuerpo médico determinará lo que ocurra con el uruguayo, que igualmente estará dentro de la delegación que a las 20:00 partirá hacia la ciudad oriental de Punta del Este, donde permanecerá hasta el 17 de enero.

Los futbolistas se alojarán en el complejo de Solanas y el único amistoso que jugará River será ante Nacional de Montevideo el martes 15 de enero a partir de las 22:10 y con televisación de la señal deportiva de cable Fox Sports.

River ya no tendrá en sus filas a Gonzalo Martínez, quien emigró al Atlanta United y, a la espera de refuerzos, Gallardo decidió llevar a cuatro juveniles a la pretemporada: el arquero Ezequiel Centurión, el central David Martínez y los delanteros Lucas Beltrán y Federico Girotti.

En tanto, en la lista no figura Julián Álvarez debido a que se encuentra con la Selección juvenil para disputar el Sudamericano Sub 20 y junto con él están Santiago Sosa y Pablo García Lafluf.

La vuelta a la actividad oficial para River será el sábado 19 de enero a las 20:00 ante Defensa y Justicia en el Monumental en un partido pendiente de la fecha ocho de la Superliga que había sido pospuesto por la final de la Copa Libertadores.