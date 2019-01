"Más inflación y menos actividad" Nacionales 06 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA).- Dos destacados economistas plantearon ayer en que los aumentos de tarifas generarán "más inflación y menos actividad", mientras analizaron el Banco Central debe comprar divisas y bajar la tasa de interés, si el dólar toca el piso de la zona de no intervención.

La moneda norteamericana volvió a operar con tendencia negativa el viernes y cerró a $38,40, por lo que finalizó la semana con una pérdida acumulada de 45 centavos ante una firme oferta en la city porteña. En el sector mayorista, el tipo de cambio cotizó a $37,37 y así se volvió a acercar al límite inferior de "la zona de no intervención" dispuesta por la autoridad monetaria, ubicada durante esa jornada en $37,21.

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, sostuvo que si el dólar toca ese piso, el Banco Central debe "bajar rápido la tasa de interés y comprar" divisas. Señaló que "sería bueno" que el organismo que conduce Guido Sandleris "fortaleciera su posición de reservas propias porque tiene muchas, pero prestadas".

En tanto, el economista Orlando Ferreres resaltó que los aumentos de tarifas generarán "más inflación y menos actividad" al argumentar que "no aumentaron los sueldos".

"La gente gana lo mismo. No aumentaron los sueldos y si se tiene que pagar más por los servicios, deja de consumir otra cosa", puntualizó. Además estimó que ello "se va a notar mucho en el primer trimestre", mientras confió en que "el segundo va a ser mejor y en el tercero se va a normalizar un poco más el tema de aumentos de servicios".

En diálogo con radio La Red, sugirió: "Hay que tener un objetivo de precios" y pronosticó que "en el año la inflación va a ser 25 ó 26 por ciento y el tipo de cambio debería aumentar en la misma proporción".