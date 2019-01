Aveldaño, nuevo jugador de la Universidad chilena Deportes 06 de enero de 2019 Redacción Por "No lo dudé, la U es un grande en Chile y Sudamérica", apuntó el rafaelino en su arribo a tierras trasandinas.

El elenco de Frank Kudelka, Universidad Católica de Chile, continúa armando su equipo para la nueva temporada del fútbol chileno y la Copa Libertadores. Durante horas de la mañana de ayer llegó al país chileno el rafaelino Lucas Aveldaño, de pasado en equipos como Belgrano de Córdoba, Atlético de Rafaela, Alianza de Lima Tenerife, Mallorca de España, entre otros, quien se sumará como el nuevo defensa del equipo estudiantil.

Avendaño, de 33 años declaró en su llegada que “la U es un grande en Chile y Sudamérica. Jugué con Pepe Rojas en Belgrano de Córdoba y me contó mucho cuando jugamos juntos. Vengo con las mejores expectativas”.

Agregó que “vengo a hacer mi papel, creo que hay que enfocarse en lo grupal y después lo individual. Quiero hacer bien mi trabajo, para después entrar a Chile y que los hinchas de la U me reconozcan”, agregó.

El nuevo defensa azul cerró diciendo que “cuando me hablaron de la U, un grande de Sudamérica, no lo dudé”.

El debut en este 2019 en la Libertadores será el próximo 13 de febrero, recibiendo al Melgar de Perú desde las 18.15 hs.