“Los encontré muy bien, con muchas ganas” Deportes 06 de enero de 2019 Redacción Por Con la pretemporada ya en marcha, Chocho Llop, hizo referencia a cómo encontró al grupo y habló de los objetivos para la segunda parte del torneo de la BN.

FOTO J. BARRERA MUY DE CERCA. / Llop observa los trabajos físicos de sus futbolistas en los primeros días de la pretemporada de verano.

Atlético puso en marcha el 2019 y, con ilusiones renovadas, apunta a realizar una buena preparación en esta parte del año, lo cual le permita llegar de la mejor manera posible al reinicio de la B Nacional y comenzar con el pie derecho la segunda (y más importante) parte del torneo.

Para el entrenador Juan Manuel Llop será fundamental el trabajo motivacional que deberá recibir el plantel en esta pretemporada veraniega.

En relación al reencuentro, tras las vacaciones, el DT señaló: “Al grupo lo encontré muy bien, en estos días vamos a trabajar en la parte netamente física y desde el lunes le vamos a sumar técnica, pero están bien, alineados, con muchas ganas, esperemos tener una muy buena pretemporada y llegar muy bien al inicio del torneo”.

El puesto 14 que ocupa la “Crema” en la tabla de posiciones, lejos del puntero, afuera del reducido, es sin dudas, un lugar que no quiere ocupar nadie. Y a la hora de poner en claro cuáles serán los objetivos para esta segunda parte del torneo que se viene, el chocho, afirmó: “Primero, tenemos que pensar en el día a día actual, luego en los amistosos y obviamente luego enfocarnos en el inicio del torneo y tener un semestre muy diferente al anterior, ese es el objetivo”.

En relación a sus seis partidos en la primera parte del torneo (los otros seis los dirigió Víctor Bottaniz) Llop analizó: “Alternamos, empezamos muy bien y después empezamos a tener buenas y malas, tenemos que buscar y encontrar ese equilibrio, esa regularidad que nos permita crecer en la tabla de posiciones y eso es algo que tenemos que lograrlo en el trabajo de este mes y empezarlo a plasmarlo contra Villa Dálmine”.

Por último, el “Chocho” hizo referencia a la reducción del plantel que pretende realizar para enfocar todos los cañones a una mejor preparación y a una planificación institucional: “Se va a reducir con respecto a una planificación de darle importancia a la primera local, de la Liga Rafaelina, donde vamos a tratar de trabajar con 28-30 jugadores, no más, el resto de los chicos y que creamos conveniente van a trabajar con un grupo paralelo con técnico y preparador físico y cuando se lo requiera van a trabajar con nosotros y así también alguno que no este pasando por un buen momento y pueda alternar, trabajar y darle calidad de trabajos a todos. Es difícil trabajar con 34-35 jugadores, es complicado”.