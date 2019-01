Segundo test del Juncos Racing Deportes 06 de enero de 2019 Redacción Por 24 HORAS DE DAYTONA

El Cadillac DPi-V.R Nº50 comandado por Kyle Kaiser -al mando-, Agustín Canapino, Will Owen y René Binder se ubicó este sábado 11º en la general -10º puesto en la tabla correspondiente a la categoría-, en la cuarta sesión de pruebas en el circuito mixto del Daytona International Speedway. Luego del incidente que sufrió Will Owen durante la tercera sesión de pruebas, el Cadillac DPi-V.R Nº50 del Juncos Racing fue reparado y finalmente salió a pista en el cuarto ensayo del fin de semana, pero con Kyle Kaiser al volante. El estadounidense no tomó contacto con la pista mixta del Daytona International Speedway al instante que comenzó la penúltima prueba de la jornada. Esperó un momento y cuando se cumplieron 11 minutos de actividad, Kaiser salió a registrar tiempos. Primero se ubicó 21º en la tabla general, pero después finalmente se aferró a la 11º posición del clasificador con un tiempo de 1m36s972 -finalizando en el 10º en los registros correspondientes a DPi-. Al cierre de nuestra edición, en la noche del sábado de Argentina, estaba programada la última actividad de la jornada.