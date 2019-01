Ben Hur ganó su segundo amistoso Deportes 06 de enero de 2019 Por Darío Gutierrez El Lobo se impuso por 2 a 0 a Tiro Federal de Morteros, con dos goles del juvenil Joaquín Castellano.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS M. LIOTTA POR LAS BANDAS. El Flaco Mathier desborda por derecha ante la marca de un adversario. BUENA PRUEBA. Ben Hur sigue sumando rodaje futbolístico pensando en el 27 de enero.

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION).- En el segundo partido de preparación para el Regional Amateur, Ben Hur derrotó en la mañana del sábado a Tiro Federal de Morteros por 2 a 0, en el estadio Néstor Zenklusen. El desarrollo fue de 60 minutos en cuanto a las formaciones principales, en dos períodos de 30, y los tantos fueron convertidos por el juvenil volante ofensivo Joaquín Castellano, a los 25' y 27' minutos del segundo período.

Este ensayo culminó la cuarta semana de pretemporada (más corta ya que el plantel regresó a los entrenamientos el miércoles 2) y teniendo en cuenta que todavía hay cargas bastante altas en lo físico, se evidenciaron imprecisiones propias de esta instancia previa a la competencia oficial. El DT utilizó como volante de contención a Francisco Baranosky (defensor central habitualmente) ante una lesión sufrida por el sunchalense Ezequiel Saavedra, aunque en la segunda parte volvió como stopper para dejar al ingresado Sola como "5" clásico.

Ben Hur manejó la pelota durante la mayor parte del encuentro, aunque creando pocas situaciones de riesgo. Pero su rival, salvo en un par de oportunidades, prácticamente no se acercó hasta la valla de Manera, que arrancó como titular, o de Astrada en la segunda mitad.

A priori, lo que parece ir consolidándose es la idea de Trullet de plantear una línea de tres en el fondo, un doble cinco que equilibre marca y juego, con Santiago Paz ganando terreno en ese rol, más laterales volantes con mucha llegada. Lo de Mathier por derecha es una fija, mientras que por izquierda ayer tomó la posta Guibert de entrada, recordando que en ante el "9" de Morteros había jugado el chico Alemandi.

En cuanto al generador natural de futbol, que juega libre en este dispositivo táctico, "Pocho" Pavetti alternó buenas y otras no tanto, y quien ocupó su lugar en los 15 minutos finales, el juvenil de 17 años Castellano, fue quien anotó los dos tantos. Primero de cabeza conectando un centro de la derecha, y luego definiendo de frente al arco en la entrada al área, una acción iniciada por Guibert y Paz en el otro costado.

En cuanto a los delanteros, en esta buena posibilidad de elegir que tiene el entrenador, ayer probó con Ochoa y Vera de entrada, pero el de Recreo salió tempraneramente por una descompostura, dejando su lugar a Giacopetti.

Ben Hur le devolverá la visita a Tiro el sábado venidero, buscando acercarse con mayor rodaje al comienzo del torneo el 27 de enero.



BEN HUR....................2

TIRO FEDERAL........0

Estadio: "Néstor Zenklusen". Arbitro: Sebastián Garetto.

Ben Hur: Rodrigo Manera (Matías Astrada); Nicolás Besaccia (Leandro Sola), Luis Ybañez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Francisco Baranosky, Santiago Paz y Germán Guibert; Pablo Pavetti (Joaquín Castellano); Nahuel Vera (Gabriel Giacopetti) y Leonardo Ochoa (Ignacio Ynfante). DT: Carlos Trullet.

Tiro Federal: Villalba; Tonda, Gutiérrez, Peralta y Rovere; Andreo, Farías, Longo y Vaira; Bolis y Fonseca. DT: Gerardo Acuña.

Goles: 55' y 57' Castellano (BH).



TAMBIEN LOS SUPLENTES

El encuentro para los alternativos fue de 30 minutos, ya que la delegación visitante no trajo un plantel tan amplio. Ben Hur se impuso por 2 a 0, con dos tantos de Nicolás Novello.

El equipo local formó con Federico Giacone; José Alberto, Nicolás Guglielmone, Tomás Astegiano y Martín Alemandi; Nicolás Novello, Leandro Sola, Ramiro Contrera y José Francisco Escalada; Ignacio Ynfante y Pablo Palomeque.