Los juguetes según el género Sociales 06 de enero de 2019 Redacción Por El 40% de los juguetes para niñas son para tareas de cuidado, y en el caso de los niños, el 30% se relaciona con deportes.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El 40% de los juguetes destinados a las niñas está vinculado a tareas de cuidado, mientras que en el caso de los niños, el 30% se relaciona con deportes, según lo determinó un estudio con perspectiva de género sobre el consumo de juguetes.

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detectó que "la introducción de estereotipos desde la niñez es una característica clave del sostén cultural del patriarcado y de la legitimación de la división de tareas entre hombres y mujeres en la adultez".

Del relevamiento realizado en ocho sitios de ventas de juguetes on line se desprende, según explicaron Valentina Burke, Débora Ascencio, Eva Sacco y Julia Strada, las autoras del trabajo, "la presencia de varias formas de desigualdad entre los géneros, específicamente en la práctica de realizar regalos, como los juguetes".

El informe que lleva el nombre "¿Qué regalamos a nuestros niñes? Análisis del consumo de juguetes con perspectiva de género" se propuso constatar la presencia de mandatos de género en los productos ofrecidos por el mercado para niñas y niños; y partiendo de esta clasificación patriarcal.

En el trabajo se buscó comprobar la diferencia de precios y si efectivamente se puede observar la presencia del "impuesto rosa" o pinktax, que encarece los productos orientados por el mercado al género femenino.

Tras el relevamiento realizado entre el 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2018, se pudo observar que el 40% de los juguetes destinados a las niñas están vinculados a las tareas de cuidado, siendo la oferta de muñecos bebés la más repetida de todos los juguetes categorizados como "de mujer" o "de niña".

También aparecen otro tipo de juguetes asociados a los roles reproductivos como son los sets de cocina, planchas y fábricas de tortas y helados.

"La imposición de tareas de cuidado y reproductivas tiene grandes posibilidades de ser legitimada y enraizada en nuestros imaginarios si desde las primeras formas de socialización (aún desde el aspecto lúdico) nos ubican en ciertos roles y espacios", se indica en el informe.

La segunda categoría más relevante en los juguetes más vendidos para niñas son los asociados a la belleza y al cuidado personal, lo que representa el 32% de la oferta, como por ejemplo una valijita con productos de peluquería y maquillaje.

"El mandato de femineidad nunca parece haber sido más claro: no sólo debemos ser madres y buenas cocineras sino además no debemos olvidarnos de ser bellas. Para que no queden dudas, el ejemplo inexorable de ello es la muñeca barbie, en todas sus versiones", se señala.

En tanto, para los varones la categoría más importante en la oferta de juguetes es la de deportes, con un 30%, principalmente relacionada al fútbol.

La segunda categoría, remarcan las autoras del informe "es alarmante a la luz de los hechos de violencia de género que vienen problematizándose como sociedad y a diario", ya que un 26% de la oferta está constituida por juguetes asociados a la violencia, fundamentalmente pistolas.

En el relevamiento también se analizó el vínculo entre estereotipos de género, en este caso en juguetes, y la economía, y en el informe se determinó que el precio de las versiones femeninas es mayor que las masculinas.