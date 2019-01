La paritaria docente se abrirá en febrero Locales 06 de enero de 2019 Redacción Por El ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, admitió que "las paritarias no van a ser fáciles" este año.

FOTO ARCHIVO FARIAS. Confirmó que las paritarias con los gremios docentes comenzarán el mes próximo.

A pesar de que aún no terminó la primera semana de enero, representantes de los gremios docentes santafesinos ya anticiparon que el inicio de clases en la Provincia, previsto para el miércoles 6 de marzo tras el feriado de Carnaval, será "conflictivo". Desde Amsafe Rosario, una de las delegaciones más combativas del sindicato que nuclea a los docentes de las escuelas públicas, Gustavo Terés planteó la necesidad de rediscutir la cláusula gatillo porque no logró preservar el poder adquisitivo del salario del sector.

El dirigente afirmó, en declaraciones publicadas por el diario La Capital, que "a lo largo del año transcurrido, estamos en un 10 por ciento de retraso que no hemos recuperado ya que no hubo una suba inmediata de haberes, y si se sigue en esta negociación vamos a estar muy por detrás de la inflación".

Sin entrar en polémicas, el ministro de Gobierno de la Provincia, Pablo Farías, expresó ayer que "seguramente, como todos los años, la paritaria docente comenzará a reunirse en el mes de febrero, en un marco que va a ser bastante incierto".

Así, los funcionarios santafesinos deberán desdoblarse en el segundo mes del año. Mientras por un lado tendrán la reapertura de las paritarias no sólo con los sindicatos docentes como Amsafe, UDA, Amet y Sadop sino también con UPCN, ATE y aquellos que representan a los médicos entre tantos otros, también estará el cierre de listas que operará el 22 de febrero para las elecciones provinciales. Y en marzo ya estará en marcha la campaña con vistas a las primarias del domingo 28 de abril.

Más allá de la postura crítica de Terés, desde la Casa Gris Farías elogió el sistema de actualización salarial incorporado a los acuerdos el año pasado. "Con la cláusula gatillo, los trabajadores ven cómo mes a mes su salario se incrementa a la par de la inflación. Al menos, se intenta que no se pierda poder adquisitivo", subrayó el funcionario en declaraciones radiales. De todos modos, admitió que "las paritarias no van a ser fáciles".

A fines del año pasado, la ministra de Educación, Claudia Balagué destacó que Santa Fe tuvo durante el 2018 un ciclo lectivo normal a diferencia de lo que sucedió en otras provincias y que en gran medida se debió a que la paritaria tuviera una "cláusula de ajuste automático del salario, que permitió que los docentes no perdieran con la inflación".

El año pasado, la cláusula gatillo ajustaba los haberes cada dos meses de acuerdo a la pauta inflacionaria medida por el INDEC. Según Terés, los gremios docentes reclamarán la reapertura de paritarias por el 10% de suba salarial para recuperar la pérdida del salario registrada en 2018 y además plantearán que los aumentos no sean por tramos "porque provocan un efecto inverso y se pierde poder adquisitivo" y, de imponerse la cláusula gatillo, que sea con carácter automático mes a mes.