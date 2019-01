Galantti: "Para Rafaela Evalúa hay un antes y un después"

“Es el mejor inicio de año que podríamos haber imaginado para el programa Rafaela Evalúa que lleva dos años de vigencia”, sostuvo la secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galantti.

Tras la firma del decreto para el llamado a licitación para las obras de cloacas y pavimento en los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club, la funcionaria resaltó el resultado de un proceso que se inició el año pasado y se encaminará a su concreción con la apertura de sobres prevista para el 4 de febrero. “Estamos muy contentos. Fue un comienzo de año soñado para el programa Rafaela Evalúa porque pudimos presentar, públicamente, el resultado del primer proceso de monitoreo participativo vinculado, en este caso, a la obra pública”; dijo Galantti.

Para la funcionaria, “con la firma del decreto de llamado a licitación se cerró una primera etapa del proceso de cloacas y pavimento para los barrios Villa Los Alamos y Villa Aero Club que se inició con la convocatoria, a las comisiones vecinales y a las áreas municipales intervinientes en la obra pública, a conformar una comisión para el monitoreo del proceso participativo y colaborativo, como es la propuesta de Rafaela Evalúa”.

“Hablamos de la construcción conjunta de información en donde la transparencia es uno de los ejes fundamentales de la gestión del intendente Luis Castellano y, en este sistema de obra donde propusimos un sistema de ahorro previo, la confianza es fundamental”; manifestó la secretaria.

Galantti destacó que “ganar la confianza de los vecinos, que tenían que aportar a un sistema de ahorro que al principio no se sabía si se iba a concretar, requería de información clara para que se pudiesen tomar decisiones certeras y se logró con la participación e involucramiento directo de los vecinos en la información contable y financiera cruda. Es por eso que propusimos este proceso, para abrir realmente la información, abrir el Gobierno a la ciudadanía, al vecino de Rafaela”.

“De esta manera, alcanzamos la mayor transparencia que podíamos tener porque los vecinos pudieron ver la realidad de los números, de las cuotas que fueron abonando, los intereses que generaron los plazos fijos. De hecho, la decisión de constituir los plazos fijos fue algo que se debatió y se resolvió en la Comisión de Monitoreo, por eso hablamos de los aportes, de la contribución de los vecinos a la transparencia”; dijo la funcionaria.



INEDITO

Un hecho que remarcó Galantti fue “destacar la entrega de los certificados de plazo fijo, un hecho inédito ya que no informamos simplemente la partida municipal donde se imputaba el ingreso sino que dimos prueba material con los certificados del correcto resguardo de esos fondos”.

La secretaria mencionó que “en definitiva, en febrero mantuvimos las primeras reuniones desde el lanzamiento de la factura preventiva, las primeras charlas con los vecinos, donde se les brindó detalles de la obra que se iba a realizar, y la apertura del registro de oposición y, en mayo, hicimos la primera reunión formal constituyendo la Comisión cuando tuvimos la certeza de que se iba a iniciar mediante el sistema de cuotas de ahorro previo”.



EVALUACION

“La idea es que terminemos cuando la obra se encuentre en funcionamiento con una evaluación de resultados y una evaluación de impacto porque, cuando diseñamos políticas públicas, estamos pensando en mejorar la calidad de vida a la gente que, en el caso de los barrios Villa Los Alamos y Villa Aero Club, tendrán una mejora sustancial al dejar de utilizar los pozos negros para pasar a usar el sistema de cloacas, hablamos de sanidad, de salud pública, no es una cuestión menor”; dijo Galantti.



BRIGADIER LOPEZ

Un ejemplo similar se registra en el barrio Brigadier López donde también se ejecutará la obra de pavimento y cloacas. En tal sentido, la funcionaria explicó que “ya iniciamos, con la Comisión Vecinal de barrio Brigadier López, las primeras reuniones para conformar una Comisión de Seguimiento porque se cerró el Registro de Oposición para la obra de cloacas y pavimento de ese sector y, conociendo la experiencia en barrio Villa Los Álamos y Villa Aero Club, quisieron conformar una comisión, teniendo en cuenta las particularidades de su sector”.



UN ANTES Y UN

DESPUES

La secretaria de Auditoría y Control de Gestión afirmó que “para Rafaela Evalúa hay un antes y un después con este proceso por la visibilidad que alcanzó".

Galantti consideró que “desde el municipio hemos hecho evaluaciones participativas muy interesantes como el Programa de Salud Veterinaria junto con las asociaciones proteccionistas y particulares interesados en el cuidado de los animales. También realizamos la evaluación del Festival de Teatro con la colaboración de la Universidad Católica de Santiago del Estero, pero el proceso de monitoreo participativo alcanzó una masificación mucho mayor y la participación de los vecinos de manera individual, por un lado, y, a través de sus Comisiones Vecinales, sienta un muy buen ejemplo para tomar y poder replicar en otros procesos”.

“Para quienes formamos parte de Rafaela Evalúa, el éxito de este proceso nos da un impulso y motivación muy importantes para seguir por este camino de transparencia, cercanía y participación ciudadana a partir de la apertura total de la información por parte del Estado que escucha y le da poder al vecino en la toma de decisiones”; finalizó la funcionaria.