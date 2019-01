El C3 abrió el año con la muestra "Superbacterias" Información General 06 de enero de 2019 Redacción Por En enero y febrero se ofrecerá la exhibición dedicada al universo de las bacterias y su resistencia antibiótica.

FOTO PRENSA SECRETARIA// EN EXHIBICION.// La obra " a priori" del Laboratorio Argentino de Bio Arte de la Universidad Maimónidés.

El Centro Cultural de la Ciencia C3 recibió el 2019 con la muestra interactiva “Superbacterias. Un desafío para la salud humana”, que el público ya puede disfrutar, la exhibición comenzó el pasado 3 de enero y se prolongará hasta febrero, inclusive. En colaboración con el Science Museum de Londres, la muestra propone conocer de cerca las bacterias y su alcance, a través de diferentes estaciones que van desde una mirada científica a instalaciones artísticas. La temporada de verano además, se completará con distintas actividades recreativas para que el público infantil disfrute de las mejores vacaciones en la ciudad. Cabe destacar que durante las vacaciones de verano, el C3 abre sus puertas de jueves a domingos, de 14 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.



Superbacterias al ataque

A partir de la exhibición “Superbugs” del Science Museum de Londres, el C3 presenta la “Superbacterias. Un desafío para la salud humana”, que son, nada más ni nada menos, que aquellas bacterias con las que el ser humano convive y representan una amenaza para su salud: su fortaleza es la de resistir a casi todos los antibióticos conocidos al día de hoy. El recorrido va desde una mirada microscópica de las bacterias pasando por varios puntos hasta plantear cómo se enfrenta la resistencia antimicrobiana a nivel global. Además, habrá estaciones imperdibles, diseñadas especialmente para la temporada. Algunas de las más destacadas:



Laboratorio de bacterias

Un espacio que busca demostrar que los seres humanos viven rodeados de microorganismos dentro y fuera del cuerpo. ¿Qué bacterias dejarán a su paso los visitantes de la muestra? Se invita a ver de cerca los micromundos que se encuentran en las manos y objetos cotidianos. Cada día que pasa, las colonias crecen y mutan. ¡Podrás cultivar tus propias bacterias!



A priori, del Laboratorio Argentino de BioArte de la Universidad Maimónides

Se trata de una instalación bioartística, que captará la atención del visitante apenas se adentre en la exhibición. La escultura, compuesta por tubos de acrílico interconectados entre sí, con cápsulas de petri inclinadas a 45° grados sobre el extremo superior de cada tubo, contienen colonias de bacterias cultivadas en el laboratorio. Si se acerca a la obra podrá notarse que presenta una circulación de agua, a través de los tubos de acrílico por medio de bombas hidráulicas interconectadas entre sí, con iluminación de LEDs que coloriza el agua que fluye en los tubos.

“Reinterpretar el comportamiento del ciclo de vida en estas colonias e interpolarlo a nuestra sociedad. Entender su ciclo de vida, es entender el nuestro a futuro. La diferencia es que las bacterias no pueden ni evitar ni modificar su accionar. Nosotros sí”, expresa el grupo de BioArte.



Monstruos maravillosos y superbacterias, de Pablo La Padula

Antes de ingresar a la muestra, se pueden apreciar los Monstruos Fabulosos de la alta modernidad que llevan la firma del biólogo y artista La Padula, inspirados en las quimeras de Plinio el Viejo (siglo I), que configuraron la lista de seres vivientes en su inmenso libro Historia Natural, en los cuales se intuye que se esconden las claves para una innovación biológica de redentora potencia cultural: imaginación cultural / evolución biológica.



Minilab de bacterias, de Maddonni/O´Shea

Espacio interactivo pensado especialmente para los más pequeños (aunque es sensación entre los más grandes), donde se invita a jugar generando distintas colonias de bacterias, a partir de formas básicas, coloridas y de multitexturas para construir y destruir (con velcros).



STAYING ALIVE PROYECT. IN(TO) THE COLONY, de Maddonni/O´Shea

Se trata de una instalación de un conjunto de cinco petris de gran escala que contienen grupos de formas abstractas plenas que aluden a arquetipos formales de bacterias. Las bacterias, plausibles de transformarse en superbacterias, reaccionan ante la proximidad del otro modificando su cromaticidad o mostrando una alteración en su apariencia, mientras otras se mantienen constantes.



Organizadores

“Superbacterias. Un desafío para la salud humana” está organizada por el Centro Cultural de la Ciencia del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Science Museum; Embajada Británica en Argentina y Pfizer Argentina, y contó con el asesoramiento científico del Servicio Antimicrobiano del Instituto ANLIS Dr. Malbrán.



Agenda cultural para el verano

Otras actividades que se suman a la cartelera de enero:

Llega el “Club de pequeños creativos”, a cargo de la Secretaría de Cultura de la Nación y el C3, un espacio para desarrollar múltiples actividades vinculadas a la creación, el diseño, la lectura y la escritura plasmado en un circuito de postas abierto como Laboratorios de personajes fantásticos, Estudio de Arquitectitos, la Editorial, Telar de sueños y Rincón de letras. Recomendado para toda la familia. Los sábados y domingos de 14 a 19 horas.

Vuelven los “Clubes científicos” para programadores de robots, para hackers y para insectólogos; recomendado para chicos y chicas de 8 a 12 años (ver horarios); y “Enigmas de laboratorio”, la sala de escape del C3, un juego desafiante para mayores de 15 años, que quieran descifrar pistas, códigos y ser parte del trabajo en equipo. Todos los jueves, viernes, sábados y domingos a las 18 horas.

Esta temporada “Lugar a Dudas” invita a participar de “Visitas conversadas por Lugar a Dudas”, una experiencia participativa para explorar, tocar, hacer, mirar y escuchar, a cargo del equipo de Educación del C3. Para todas las edades. Todos los sábados y domingos, a las 17 horas.

Las entradas se retiran desde una hora antes del inicio de la actividad, y algunas de ellas son con cupos limitados.

Durante las vacaciones de verano (enero y febrero), el Centro Cultural de la Ciencia permanecerá abierto de jueves a domingos, de 14 a 20 horas. El C3 está ubicado en Godoy Cruz 2270, Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Para conocer la agenda visitar http://ccciencia.gob.ar/



Sobre los científicos y artistas

Pablo La Padula: Es doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Se formó paralelamente en Artes Visuales asistiendo a talleres particulares, clínicas de obra y seminarios de arte con artistas como Carlos Gorriarena, Eduardo Stupía, y Alberto Goldenstein, y teóricos como Graciela Speranza, Inés Katzenstein y María Gainza en cursos de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella.

Karina Maddonni: Es artista visual, curadora independiente, profesora en grado y posgrado en Argentina (UNA, UADE, UNTREF y UBA-FADU) y Estados Unidos (Middlebury College, Vermont) e investigadora en Artes. Es magister en Lenguajes Artísticos Combinados (UNA, 2016) y licenciada en Artes Visuales con orientación en Pintura (UNA, 2004). Realizó numerosas muestras individuales y colectivas. Actualmente trabaja para el Departamento de Arte en la Facultad de Arquitectura y Diseño (UADE), entre otros proyectos.

Alejandro Patricio O'Shea: Es artista visual especializado en escultura nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y actualmente está en su proceso de tesis de la Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados (Universidad Nacional del Arte). Desde el año 2005 es profesor en la materia Escultura II (UNR) y miembro del proyecto de investigación "Arte vivo en los '80s en Buenos Aires y Rosario" (Departamento de Posgrados UNA), entre otros proyectos.