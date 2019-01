Carta de lectores

Lavacoches y lavamanosSr. Director:Martin Luther King fue un activista norteamericano por los derechos civiles, además luchó contra la guerra de Vietnam y la pobreza. Recibió el Premio Nobel de la Paz, dejándonos un verdadero legado de sabiduría y tolerancia. Una de sus sitas memorables dice: "Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas".Hace pocos días el intendente Castellano emitió un decreto creando el registro de lavacoches, tal como nos tiene acostumbrados el Ejecutivo, llega tarde, detrás de los acontecimientos y equivocado. Según afirmara el jefe de gabinete Marcos Corach la conflictividad del sector y la resolución de un juez de prohibir la actividad frente a su juzgado, forzó este decreto con el fin de prohibir la actividad paulatinamente. Un verdadero despropósito después de haber realizado tan profundo y prolongado trabajo con el equipo municipal para elaborar un proyecto superador que considere todos los aspectos involucrados en este asunto.Cambiemos también es responsable de este triste final, con su raquítico intelecto se opuso a toda propuesta virtuosa, llegando al extremo de amedrentar a los trabajadores desalentándolos a colaborar con el equipo interdisciplinario. El error original de este conflicto está en la concepción misma del problema, antes que en los hechos, tanto las autoridades como las personas deben aceptar que estamos frente a un conflicto social, tratándose de "Trabajadores", y la policía o la decisión solitaria de un juez no podrán solucionarlo.Por supuesto colaboran para esta confusión, varios comunicadores en permanente campaña, desde sus pestilentes micrófonos y teclados. Una frase popular tan estúpida como usada dice: "muerto el perro se terminó la rabia", pues nada de eso es cierto. Han muerto miles de perros y lo seguirán haciendo porque la enfermedad sigue latente y anida en nosotros.Bien haría la CGT local de involucrarse y actuar en la protección de estas personas, en cuanto al respeto de sus derechos. Un amigo de la vida, Don Vicente Domina, expresó que es un error hablar de uno mismo, sin embargo esta causa lo amerita. Corría el año 2003 aproximadamente, con todas las secuelas de la crisis reciente y aparecieron en la zona céntrica cercana al Policlínico y el Banco Nación unos chicos lavacoches. Quien escribe trabajaba en la zona y tomó contacto con ellos casi de inmediato, en varias ocasiones luego de mis tareas los invitaba a cenar en el bar de Kétchup frente al Policlínico, ni se imaginan la alegría de ellos, milanesas con puré, coca y papas fritas para todos, pero además eran atendidos como a cualquier persona. Solíamos en verano ir a la heladería, en Navidad comprarles zapatillas o juguetes. Conservo de ellos todavía dos tesoros, unas cuantas fotos y una perrita mestiza color negro que ya tiene 16 años. Recuerdo que en una ocasión mientras cenábamos, una mujer en moto se detuvo en la esquina, e inmediatamente el mayor reunió el dinero de todos para llevárselo. También que los invité a pasar un día de pesca pero la dura realidad me golpearía cuando al poco tiempo me respondieran que no podían ir, porque no los dejaban, tenían que trabajar. Supe además que alguno no quería volver a su casa y dormía donde es la mutual del Club Atlético. Enorme sorpresa me daría la vida años después, cuando uno de ellos, al verme en una obra de construcción se acercara a saludarme, para mí hubiese sido imposible reconocer en ese fornido ayudante de albañil, a un chico lavacoches.Nuestra sociedad deberá involucrarse y no buscar soluciones fáciles a problemas difíciles, dejamos atrás nuestros muertos y desaparecidos con la frase, “por algo habrá sido” y ahora caemos en la banalidad del, “algo hay que hacer”. Si perdemos de vista que son personas, con enormes carencias, abusos, problemas de adicciones, violencia doméstica y las penurias más extremas que se puedan imaginar, estaremos repitiendo el error.Seguramente hay entre ellos algunos que tienen inconductas, pero no por eso permitamos que ningún comunicador, funcionario, edil o juez, desde su cómodo sillón, les quite la dignidad que debe signar la vida de todos. Su peor mal es ser pobres. Si Ud. ha leído esta nota y piensa que se refiere a la defensa de los lavacoches, sepa disculparme por no poder transmitir bien el mensaje, en realidad, es contra el lavamanos social.Carlos PedemonteRafaela