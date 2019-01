Los primeros 11 de Veronesse Deportes 05 de enero de 2019 Redacción Por 9 DE JULIO

En el cierre de la cuarta semana de pretemporada con vistas al Regional Amateur, ayer 9 de Julio llevó a cabo en el estadio el primer entrenamiento futbolístico del año pensando en el primer amistoso de preparación que se viene, que será el 8 de enero en el Soltermam ante Tiro de Morteros desde las 18.

Luego de un trabajo físico previo del Profe Agustín Giorgi, el equipo hizo 60 minutos de fútbol formal, los primeros desde que empezó la preparación, donde Daniel Veronesse puso en cancha a Gustavo Vergara; Héctor Sánchez, Flavio Díaz, Gerónimo Astrada (el ex Atlético continúa a prueba, ya que Damián Maciel está lesionado), y Andrés Velazco; Fabián Monserrat, Miguel Monay, Maximiliano Aguilar y Ezequiel Comas; Guillermo Funes y Lucas Volken. Cabe señalar que también seguirán a prueba otros ex defensores de la Crema, Santiago Arnaudo y Rodrigo García. Este sábado por la mañana en León entrenará por última vez en la semana y luego retomará los entrenamientos el lunes.



GUZMAN A ATLETICO

Mientras tanto, en las últimas horas la dirigencia juliense vendió el 80% del pase de Esteban Guzmán, de 15 años, a Atlético de Rafaela. El delantero debutó en la Primera liguista el año pasado de la mano de Veronesse y en 2005 había retornado al León rafaelino luego de un paso fugaz por la Crema y Angélica. En 2014 fue campeón con el Sub 15 liguista en El Trébol y a partir del 14 de enero comenzará a entrenar en la entidad albiceleste para ser parte del plantel de la Séptima División de AFA.