Maradona respaldó a Alfaro Deportes 05 de enero de 2019 Redacción Por "Eran análisis de rutina, pero viste que los boludos son como las hormigas", explicó Diego tras su internación de ayer. En la entrevista en Radio La Red habló sobre el rafaelino, nuevo DT Xeneize: "Es lo máximo que tiene el fútbol argentino para Boca, no hay otro más capacitado y con más sabiduría".

FOTO ARCHIVO MARADONA. / Diego respaldó a Alfaro como nuevo DT de Boca.

Luego de su sorpresiva internación, Diego Maradona, habló con Radio La Red y aseguró que fue a la Clínica Olivos para hacerse unas resonancias. Además, confirmó que seguirá en Dorados de Culiacán, bancó la llegada del rafaelino Gustavo Alfaro a Boca y criticó duramente a Mauricio Macri y al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

"Fui a la Clínica a hacerme resonancias. Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. No pasó nada. El amor no cambia: todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados", apuntó sobre su estado de salud que 'alteró' a todos en la tarde-noche de ayer.

En relación a su continuidad en el club mexicano, Diego apuntó: "Vuelvo a Dorados pero cambio el cuerpo técnico. Islas ya toma vuelo solo. Seguramente mi hermano se sumará. En Dorados me esperan. Yo dije que no a un par de ofertas de México y están orgullosos. El presidente se porta genial conmigo, tiene 30 años, multimillonario, emprendedor"

También hizo referencia al tema AFA: "Angelici y D'Onofrio tendrían que tomar el mando de la Selección. A mi Tapia me traicionó, que siga haciendo todas las cagadas juntas. No hay uno que haya hecho el curso de DT".

Maradona se refirió sobre el nuevo técnico “Xeneize” en medio de la pretemporada de Boca en Cardales, de cara a la reanudación de la Superliga y la Copa Libertadores de América 2019. “Me parece bárbaro que lo hayan elegido, es lo máximo que tiene el fútbol argentino para Boca, no hay otro más capacitado y con más sabiduría que Alfaro. Le deseo toda la suerte del mundo y Angelici hizo muy bien en traerlo”.

Por último, hizo referencia al gobierno: "Lo único que le pido a Dios es que se vaya Macri y que la gente coma".