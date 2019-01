"Iremos a la Justicia" Locales 05 de enero de 2019 Redacción Por SI NO SE VETA

Por EG(h.).- En la tardecita de anteayer, Castellano recibió a integrantes del "colectivo feminista", quienes le pidieron al Intendente el veto de la ordenanza de protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer. Al respecto, Soledad Comini de la Asociación Civil Florentina señaló a LA OPINION que "le explicamos a Luis (Castellano) que la norma es inconstitucional, no podemos permitir que se avasallen derechos. Si no la veta iremos a la Justicia; los derechos son consagrados, están en la ley y en la Constitución. La ordenanza en la parte de los derechos vulnerables de las mujeres son las causantes de los abortos legales que están desde 1921; es un retroceso, no justifica, no suma sino que resta. Santa Fe es una de las pocas provincias que ha bajado la mortalidad materno-infantil. Le dijimos desde lo médico, lo legal, lo humano, y ofreció que el Fiscal municipal hable con el abogado de Derechos Humanos de la Provincia porque tiene la obligación de informar. Imponiendo el fanatismo religioso no se construye".