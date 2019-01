Atlético, en marcha con una meta

Atlético de Rafaela es uno de los equipos que se siente grande en la categoría y sus años de competencia en el principal certamen de ascenso de nuestro país lo colocan como uno de los siempre candidatos y/o favoritos a pelear por el premio máximo. Terminó la primera parte de la temporada 2018/2019 algo lejos de la cima, afuera de los puestos de clasificación al reducido pero la “Crema” ya puso primera con un objetivo bien claro: revertir lo hecho hasta el momento y meterse de lleno en la pelea por el ascenso a la Superliga.



Bien temprano en la mañana de ayer, el plantel profesional se hizo presente en las instalaciones del polideportivo del Autódromo, escenario principal para desarrollar la pretemporada. El debut en este 2019 será el primer fin de semana del mes de febrero cuando esté recibiendo en el Monumental a Villa Dálmine, en la reanudación del torneo que ya lleva disputadas trece fechas y al elenco albiceleste le quedan 12 por jugar.



Atlético finalizó la primera parte en el puesto N° 14 con 15 puntos, fruto de cuatro victorias y tres empates, perdiendo en sus otras cinco presentaciones. En esas doce fechas (ya quedó libre) hizo 15 goles y recibió 14.

En primer lugar, Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de Fútbol, mantuvo una breve charla con los jugadores y cuerpo técnico; posteriormente comenzó el primer día de una pretemporada de verano que se perfila sumamente exigente. Juan Manuel Llop no quiso regalar tiempo de trabajo y buscará afianzar a un equipo que aún no logró encontrar la confianza necesaria y una regularidad en el torneo.



El plantel se dividió en dos grupos y realizaron los diferentes trabajos físicos bajo las órdenes de Hugo Reinaudo y Matías Cabral, bajo la atenta mirada y seguimiento del ‘Chocho’ Llop.

Los tres que trabajaron de manera diferenciada, recuperándose de diferentes lesiones, fueron Emiliano Romero, Gianfranco Ferrero y el juvenil, integrante de la selección Sub-17 Argentina, Matías Godoy.

El resto del grupo, que desarrolló de manera normal las labores, primero con trabajos en arena y luego con físico en el campo de juego, fueron los siguientes: Ramiro Macagno, Matías Tagliamonte, Nahuel Pezzini y Gabriel Fratini (arqueros); Abel Masuero, Tomás Baroni, Lucas Blondel, Gastón Suso, Nicolás Zalazar, Nazareno Fernández Colombo, Roque Ramírez, Facundo Meyer y Mauro Ferrero (defensores); Agustín Nadruz, Enzo Copetti, Enzo Gaggi, Ángelo Martino, Facundo Soloa, Lautaro Navas, Mauro Marconato, Ezequiel Montanga y Mateo Castellano (mediocampistas); Marco Borgnino, Matías Quiroga, Mauro Albertengo, Maximiliano Casa, Alfredo Pussetto, Enzo Bertero (delanteros).



El plantel de Atlético volverá a trabajar este sábado en horario matutino, lo repetirá mañana y desde el lunes comenzará la parte más dura de la preparación con la concentración y entrenamientos de doble turno. Recordando que ya tiene confirmado dos amistosos vs Rampla Juniors de Uruguay (el 18) y ante Instituto de Córdoba (el 26), ambos en el Monumental. Se busca un tercer juego amistoso para el 22.