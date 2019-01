Aumenta la cosecha fina bonaerense Locales 05 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La producción de la cosecha fina (trigo y cebada) en la provincia de Buenos Aires crecería en esta campaña unos 2 millones de toneladas, un 15% por encima de la anterior, y así generaría ingresos por unos US$ 2.580 millones. Así lo indicó el Observatorio de Datos del Ministerio de Agroindustria bonaerense, al proyectar que la producción alcanzaría los 13 millones de toneladas.

En el caso de la cebada, la superficie creció 9%, llegó a las 938.000 hectáreas y los rendimientos aumentarían 8%.

De este modo, la producción llegaría a 4.176.498 toneladas, lo que significa un 18% más que la registrada durante la campaña anterior, mientras que ya se cosechó el 75% de la superficie. En este caso, los ingresos al sector productivo ascenderían a US$ 760 millones, según la información oficial.

Por otra parte, la superficie sembrada de trigo fue en la provincia de Buenos Aires de 2,4 millones de hectáreas, un 18% por encima del ciclo pasado. En tanto, ya se cosechó el 42% del área: prácticamente finalizó la recolección al norte y noroeste de Buenos Aires -donde se sembraron 510.000 hectáreas- y avanza en la zona del centro y sudoeste, y se está iniciando en el sudeste, con buenas perspectivas.

Se espera una producción de más de 9,1 millones de toneladas, con un precio del trigo por encima de los US$ 200 la tonelada, por lo que la campaña generaría ingresos al sistema productivo por U$S 1.820 millones.