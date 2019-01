Gran labor de Canapino Deportes 05 de enero de 2019 Redacción Por 24 HORAS DE DAYTONA

FOTO PRENSA AGUSTIN CANAPINO PRIMER PASO APROBADO. El Cadillac DPi-V.R del equipo Juncos Racing terminó 4° en el segundo ensayo oficial.

La segunda vez de Agustín Canapino en el Daytona International Speedway, donde giró con el Cadillac DPi-V.R con el que afrontará junto al Juncos Racing las míticas 24 Horas de Daytona, resultó más que satisfactoria, ya que logró ubicarse cuarto en la segunda tanda del Roar Before The Rolex (ROAR), es decir, la serie de ensayos previa al fin de semana de la carrera.

El arrecifeño, que compartió la conducción del prototipo con el estadounidense Kyle Kaiser completó 16 giros en su único stint y su mejor vuelta fue de 1m37s128, mejorando en 11/100 lo hecho por su compañero Will Owen en la primera salida. Fue 5° entre los 22 pilotos de la DPi (la divisional más veloz). De esta manera apenas 0s532 los separaron del Cadillac DPi-V.R N°10, de Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor y Renger van der Zande, el más rápido de la jornada. Este sábado, la acción continuará con tres tandas desde las 12:00, 17:35 y 20:45 hora de nuestro país.

Previamente, con una tanda de 1h15m de duración comenzó en Daytona el Roar Before The Rolex (ROAR). Allí, el Cadillac DPi-V.R N°50 del Juncos Racing realizó un positivo trabajo, en lo es su primera incursión en la mítica prueba. Con Will Owen y Rene Binder al mando, el prototipo completó 33 giros (fue el 2° que más giró de su clase), y se colocó 6° entre los 10 representantes de la DPi (la divisional más veloz), con un tiempo de 1m37s235. Apenas 1s246 los separaron del Mazda N°77, de Oliver Jarvis, Tristan Nuñez, Timo Bernhard y Rene Rast, el más rápido.