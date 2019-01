Maíz: piso de 40 millones de toneladas para cosecha Locales 05 de enero de 2019 Redacción Por POR LAS LLUVIAS, MEJORAN LAS EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION

Lluvias muy importantes en Argentina le dan un piso de 40 millones de toneladas a la producción de maíz 2018-2019.

Así lo consignó el informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al destacar que "el 2019 arranca con muchos problemas para controlar malezas, plagas, siembras que deben volver a hacerse y un final de cosecha triguera a toda velocidad para ganarle a las tormentas". "Pero el 2019 promete altos rindes y un escenario totalmente diferente del desastre productivo que la soja y el maíz protagonizaron en el 2018", advirtieron los autores del reporte.

Del 26 de diciembre al 3 de enero del nuevo año, las lluvias se destacaron por el volumen y la cobertura. No sólo cubrieron a la región pampeana, alcanzaron también las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta, Tucumán y San Luis; también llegaron al Litoral argentino; en el extremo NE se destacan valores muy altos como en Bernardo de Irigoyen, en Misiones, que totalizó 134 mm.

"En la franja central, donde se está definiendo buena parte del 54% de maíz temprano que se siembra en la Argentina, lejos del déficit hídrico predomina la condición muy buena a excelente. El agua ha llegado esta vez en forma oportuna para el cereal pero también es un problema para las recientes siembras y resiembras de soja realizadas en los últimos quince días", consignaron.

Estas lluvias son una buena noticia para el maíz: "La mayor área de maíz de primera, que es también la más expuesta al riesgo de falta de agua, está consolidando su período crítico sin limitantes hídricas". "Por ello, este evento de precipitaciones le ha puesto un piso a la cosecha maicera argentina en torno a los 40 millones de toneladas. El maíz este año alcanzaría una superficie cultivada de 6,64 millones de hectáreas en la que se espera cosechar para grano 5,57 millones de hectáreas", dijeron.

Pero en el cultivo de soja hay muchos problemas, la actual situación climática compromete entre 400 y 500 mil hectáreas; se trata de siembras y resiembras pendientes que están al límite de las posibilidades.

Según GEA, también hay dos millones de hectáreas implantadas en fechas tardías en condiciones regulares a malas, de las 17,9 millones de hectáreas que totalizaría la siembra de soja 2018-2019 en Argentina.

En tanto, la campaña de trigo 2018-2019, estimada en 18,7 millones de toneladas, ingresa en el tramo final con lluvias inoportunas sobretodo en el sur bonaerense.



COSTOS EN 2018 DEL

CLIMA EXTREMO

El clima extremo se llevó en 2018 9,6 millones de toneladas entre trigo, soja y maíz en la región núcleo que no pudieron prosperar. Así lo evaluó la GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario en un análisis sobre la zona más productiva del país.

"Entre lo que se esperaba a la siembra y lo que se terminó cosechando, el clima ocasionó pérdidas de 6,1 millones de toneladas en soja (2017-2018), 1,5 millones en maíz (también 2017- 2018) y 2 millones de toneladas en el trigo de la nueva campaña, la 2018-2019", sostuvieron los especialistas de la BCR.

Signado por extremidades climáticas, 2018 fue un año por demás de complejo; comenzó con la sequía más importante de los últimos 50 años, le siguió, justo en la cosecha, el "efecto germinador" -un temporal de lluvias y temperaturas tropicales- que castigaron aún más rindes y calidad en soja.

"Pero que también alentó la siembra de trigo; fue la más importante de los últimos 16 años en la región. De todas formas, fue el peor final para la cosecha sojera. El implacable clima se cobró 6,1 millones de toneladas de las 21 que se esperaban en soja", indicaron los autores del informe.

Manifestaron que el "maíz de primera resistió mejor; alcanzó rindes promedios en torno a los 9 mil kilos por hectárea, pero no así el tardío y el de segunda. Las pérdidas fueron mucho más acotadas, la diferencia que hizo el clima sólo ajustó 1,5 millones de toneladas, respecto de lo que se esperaba".

"En junio, la siembra de trigo empezaba con excelentes condiciones. Se lo había fertilizado como nunca antes, y había grandes esperanzas de alcanzar 6,4 millones de toneladas. Sin embargo, en pleno invierno se cortaron las lluvias hasta casi finales de octubre. Las heladas, luego el granizo y como broche, otra vez, lluvias en la cosecha, se cobraron 2 millones de toneladas", consignaron.

Luego en noviembre y diciembre llovió la tercera parte de las lluvias del año y entre soja de 1° y de 2° se perdieron 525 mil hectáreas. "Pero las precipitaciones siguen manteniendo sin estrés hídrico a la región. Y pese a todo, se espera que las lluvias continúen y terminen jugando a favor y recompongan la condición de la oleaginosa", dijeron.