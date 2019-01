166 Mamografías gratuitas Sociales 05 de enero de 2019 Redacción Por Es la cifra que concretó LALCEC Rafaela en su campaña 2018.

LALCEC Rafaela es una ONG que, hace ya 55 años, viene trabajando en nuestra ciudad para brindar asistencia médica a los enfermos que padecen distintos tipos de cáncer y no tienen cobertura social ni recursos económicos. También acompaña a los mismos en el diagnóstico y tratamiento, abonando estudios de alta complejidad, medicamentos, pasajes y estadías, en el caso que los mismos se realicen en otras localidades. Asimismo, colabora con el Hospital SAMCo. Dr. Jaime Ferré, aportando aparatología apropiada para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Además genera acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad ya que algunos tipos de cáncer, detectados en fases tempranas de desarrollo, tienen alta probabilidad de curación.

Durante el año 2018, desde julio hasta diciembre, LALCEC Rafaela llevó a cabo una campaña que consistió en brindarles una mamografía gratuita en centros privados de salud de la ciudad, a las mujeres entre 40 y 65 años, que no tienen cobertura social y viven en los barrios Barranquitas, Villa Dominga, Villa Podio, San José, Monseñor Zazpe, Mora, Virgen del Rosario y 2 de Abril. Para ello realizó un trabajo conjunto con las vecinales de dichos barrios dejando material informativo y las indicaciones para que las mujeres en edad de riesgo y sin cobertura social se acercaran a la sede de LALCEC para solicitar el turno respectivo.

Al cierre de esta campaña en diciembre pasado se hicieron 166 mamografías gratuitas en Imágenes Médicas y MedicalTec. Es importante destacar que una vez realizada la mamografía, y según los resultados obtenidos, LALCEC continúa el seguimiento de aquellas mujeres que necesiten concretar otros estudios para certificar el diagnóstico.

En esta oportunidad también se atendieron pacientes derivadas del Hospital ya que el mamógrafo del mismo no permitía un diagnóstico por imagen confiable. Esta situación fue subsanada con la llegada de un nuevo mamógrafo digital en diciembre pasado.

LALCEC Rafaela aprovecha esta oportunidad para informar a la población rafaelina que tiene su sede en calle San Martín 158, local 9, donde se atiende personalmente los días lunes y jueves de 9 a 12 hs, o telefónicamente en el 03492-506433.