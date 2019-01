Avanzan en la norma de la mujer vulnerable y el niño por nacer Locales 05 de enero de 2019 Por Emilio Grande (h.) Castellano se reunió ayer con "Rafaelinos por la vida". Possetto dijo a LA OPINION que "el Intendente tiene una visión favorable y está esperando la opinión de Galoppo respecto a la parte técnica".

FOTO PAMELA GÜENZI EN LA INTENDENCIA./ Castellano recibió ayer a integrantes de "Rafaelinos por la vida".

El intendente Luis Castellano recibió en la mañana de ayer a integrantes de "Rafaelinos por la vida" para avanzar en la reglamentación de la ordenanza sobre la protección integral de las mujeres embarazadas en especial situación de vulnerabilidad, sus hijos por nacer y sus familias, aprobada en la polémica sesión extraordinaria del Concejo Municipal el 19 de diciembre pasado.

Al término del encuentro, el doctor Pablo Possetto expresó a este cronista de LA OPINION que "la reunión salió bien durante una hora y hora, el Intendente nos fue preguntando sobre lo que habíamos pensado en el momento de hacer el proyecto y las ideas que se nos ocurrían. Dijo que está en el proceso de escuchar a todas las partes para después contar con una opinión técnica a los fines de evaluar el articulado en particular. Ya con esa información y la decisión desde el punto de vista técnico, van a tratar de implementar el proceso de puesta en marcha del Centro y las políticas activas con lo que ya existe, aprovechando lo que tenemos y creando los espacios que hagan falta para la articulación. Se quedó en que era una oportunidad importante para que los particulares, los privados y las ONGs tengan una participación activa junto con el Estado".

Ante la consulta sobre la reglamentación de la ordenanza, Possetto aclaró que "el Intendente tiene una visión favorable y está esperando la opinión de Galoppo (fiscal municipal) respecto a la parte técnica. El presupuesto aprobado (el 27 de diciembre) no tiene partidas, pero le aclaramos la optimización de lo que se está haciendo en el Municipio, tratar de no generar superestructura, hacer puntapié en la articulación y la incorporación de lo privado, lo que no implicaría costos para el Municipio, más allá que el área de publicidad tenga que hacer alguna inversión dentro de las partidas que ya tiene. El teléfono para consultas es el 03492-385736".

Entre los presentes del encuentro de referencia estuvo el citado Daniel Galoppo, quien también fue consultado por este diario sobre mirada técnica de la ordenanza, respondiendo solamente que "el Intendente ya manifestó que no la vetará".

Cuando las feministas cuestionan la supuesta inconstitucionalidad, ¿es el artículo 2º de la ordenanza en relación con el artículo 86 del Código Penal que establece los 2 casos de abortos no punibles?

Possetto precisó que "el artículo 2º define los casos de vulnerabilidad que también encuadra los que están previstos como abortos no punibles en los incisos 1º y 2º del artículo 86, pero no impide que la persona lleve adelante las conductas que prevé el Código Penal. La ordenanza dice que en esos casos y en otros hay un supuesto de vulnerabilidad y habilitaría la posibilidad de recibir en el caso que la mujer lo desee de modo voluntario y libre, consentido y con información para acceder a los servicios que ofrece la ordenanza y el acompañamiento del Centro a las políticas que establecería el Municipio. Ellos hacen una interpretación de inconstitucionalidad que no la veo y sin argumentos".

Por su parte, Nieves Torres -integra "Rafaelinos por la vida"- opinó que "dar talleres para dar a conocer la educación sexual en valores, en respeto de uno y del otro; en mi área estamos acompañando a varias chicas, en ningún momento se ha coartado la libertad sino por el contrario ellas recurrieron a nosotras. En la sesión del Concejo conté un caso, una chica hizo un aborto, vio lo que era, no quería pasar de vuelta por lo mismo, estaba en una situación de presión hasta que encontró un folleto, nos llamó y la estamos acompañando y está feliz de llevar su embarazo".

Y agregó: "cuando hablamos de salud lo llevamos a lo biológico y comprende bastante cosas. Estas mujeres que estamos acompañando no solamente tiene que ver con mujeres que no tengan recursos o deban ir a un Hospital sino con situaciones que le generan dudas y crisis, como a cualquiera; lo interesante es cuando alguien te puede acompañar, se sale de esa crisis más aireado y hay otra posibilidad".