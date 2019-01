"Vine con las expectativas de todos, lograr el ascenso" Deportes 05 de enero de 2019 Por Darío Gutierrez El arquero Federico Giacone manifestó sus deseos con la BH

FOTO J. BARRERA EXIGENCIA./ "Vamos a entrenar duro para dar lo mejor", expresó Giacone.

Uno de los puestos trascendentes en todo equipo de fútbol es el arquero. En este sentido Ben Hur no quiere correr riesgos y cuenta con tres buenas opciones. Por lo visto en los entrenamientos, da la sensación que Carlos Trullet decidirá en las últimas semanas quién comenzará atajando en el Regional Amateur.

Esta semana se incorporó Federico Giacone, que competirá con Rodrigo Manera y Matías Astrada por ser el 1 de entrada. De aquí al 27, con la exigencia diaria del entrenador de arqueros Nicolás Zanuzzi, intentarán convencer al DT para largar atajando en el once inicial.

El guardavalla que viene de Altos Hornos Zapla de Jujuy manifestó que "vamos a entrenar duro para dar lo mejor. Vine con las expectativas que tienen todos, de lograr el ascenso, uno viene a buscar eso. Me ha tocado estar cerca en algunas oportunidades y no quiero desaprovechar esta oportunidad".

Minutos antes había tenido la bienvenida del presidente Adrián Zenklusen, que al igual que con el delantero Gabriel Giacopetti (se sumaron ambos el 2 de enero), les transmitió ese importante objetivo por el cual peleará el Lobo, y luego Giacone manifestó tenerlo asimilado en la nota.

El guardavalla recordó que "con Huracán de Comodoro Rivadavia y con Pacífico de Mendoza estuvimos cerca, pero no se terminó dando. No quiero que vuelva a pasar eso".

En cuanto a la última etapa en el Federal A, en el norte argentino, mencionó que "fue una experiencia nueva, no sé si linda. Llegué en un momento complicado, mejorando el club porque cambió la dirigencia según me comentaban los chicos. Estuve con Mauricio Ocaño, que había estado en Ben Hur hace varios años".

Su recuerdo más importante en el fútbol lo tuvo hace dos años en la Copa Argentina, cuando con Pacífico eliminaron a Estudiantes de La Plata, en uno de los antecedentes de clubes de cuarta categoría que eliminaban a uno de primera. "Fue algo inolvidable. Pero es pasado, ahora quiero lograr cosas nuevas", destacó el futbolista dispuesto a ir por otra página importante para su currículum futbolístico.

Por otra parte, sobre este nuevo paso y lo que sabía de BH, expresó que "tuve una hermana viviendo en Rafaela cuando Ben Hur estaba en B Nacional. He visto algún clásico, uno lo conoce y es un club grande para la provincia. Además participó en los últimos años con los clubes del sur de la provincia, cerca de mi lugar de origen (Oliveros)".