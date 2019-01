El salteño Urtubey será candidato a presidente Nacionales 05 de enero de 2019 Redacción Por No descartó una interna con Massa. Llamó a salir de la "grieta" Macri-Cristina.

FOTO ARCHIVO NA URTUBEY. Confirmó que será candidato.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, confirmó que será candidato presidencial por el espacio Alternativa Federal y dejó abierta la posibilidad a disputar una interna con Sergio Massa, tras destacar la necesidad de establecer "un gobierno de unidad nacional".

"Voy a ser candidato a presidente porque para salir de la crisis tenemos que salir de la grieta que nos ofrecen (el presidente Mauricio) Macri y (la senadora) Cristina (Kirchner)", manifestó Urtubey.

"Hay que invitar a todos los sectores políticos y sociales para salir del drama que significa la sociedad Macri-Cristina en términos de grieta", añadió en una entrevista publicada por el diario La Nación.

El gobernador peronista consideró que la "profundización" de la grieta es "el peor legado de la gestión de Cambiemos" y que el 45 por ciento de los argentinos no quiere votar ni a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner.

"Ahí está la base de la construcción política que estoy impulsando. Si hay candidatos que puedan conmover a la gente, se llenará ese espacio. Si no los hay, seguiremos en la polarización", indicó.

A la vez, Urtubey estimó que "el escenario más probable" es una interna con Massa, con quien comparte la idea de que resulta necesario abandonar la grieta para establecer "un gobierno de unidad nacional".

"Ambos pensamos que necesitamos construir una Argentina desarrollista donde la producción y el trabajo sean el eje de la política pública y no variables que se acomoden según la macroeconomía", manifestó.

En cuanto a su plan de gobierno en caso de acceder a la Presidencia, el gobernador de Salta afirmó que propone un sistema parlamentario con un jefe de gabinete designado y removido por el congreso.

"Eso obliga a generar consensos y políticas de Estado. Hay que incluir un consejo económico social e ir a mecanismos de democracia semidirecta", expresó.

Respecto de la conformación de su espacio destacó que todos serán bienvenidos porque se intenta incluir a todos los sectores, entre los que destacó a kirchneristas, macristas, y socialistas.

"Los kirchneristas que estén de acuerdo con lo que estamos planteando que hay que hacer con la Argentina, que vengan", destacó. "Obviamente, bajo determinados parámetros: querer ser parte de un gobierno de unión nacional que salga de la lógica de la confrontación, y no estar involucrados en hechos de corrupción", agregó.