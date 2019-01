Un rafaelino en el elenco de "Fátima es mágica" Información General 05 de enero de 2019 Redacción Por Emanuel Espilondo es un joven rafaelino que está estudiando en Córdoba, se ha formado en diferentes academias rafaelinas en los diversos géneros de danza, se presentó al casting convocado por la producción de Fátima Florez y quedó seleccionado para ser parte del elenco de uno de los espectáculos llamados a ser un éxito de la temporada estival.

Ver galería 1 / 2 - EMANUEL ESPILONDO./ Posando en la Villa serrana. ELENCO.// El grupo que da vida a la propuesta veraniega.

Muchas veces la suerte le sonríe a algunos elegidos y se presenta a través de diversas acciones que permiten la cristalización de un sueño o le abre las puertas para que comience a ascender en la escalera que le permitirá alcanzar una meta soñada.

Tal es el caso de Emanuel Espilondo, joven bailarín rafaelino que, casi sin proponérselo llegó a integrar el elenco del nuevo espectáculo que Fátima Florez presenta en Carlos Paz.

Ayer por la mañana tuvimos un contacto con Emanuel quien nos contó algunos detalles de su trayectoria y la alegría que lo embarga por ser parte de este proyecto, llamado a ser uno de los éxitos en la temporada de la villa serrana.

En la ocasión nos hizo saber que "soy rafaelino, empecé haciendo teatro, actuando, más adelante arranqué con el baile, me di cuenta que me gustaba más y supe que esto era lo mío, y me dediqué a eso".

Recordó que "empecé haciendo teatro en el Lasserre con la dirección de Martín Werlen".

Mientras que en lo atinente a la danza señaló que "empecé con danza clásica en la Academia de Sonia Wilson, luego me dediqué también a lo que es salsa, ritmos urbanos y hip hop en la Academia Tropicana y en la de Viviana Musso".

Consultado acerca de su incorporación al elenco de Fátima manifestó que "yo vivo en Córdoba, estoy estudiando, perfeccionándome, salió un casting para este espectáculo, nos presentamos más de cien bailarines y yo quedé como uno de los cinco bailarines varones, luego nos llevaron a Buenos Aires, donde nos dijeron que quedamos los cinco bailarines varones y cinco mujeres, y ya empezamos los ensayos y arrancamos con la obra".

Consultado acerca de si esto es lo que esperaba destacó que "la verdad es que no me lo imaginaba, era lo que esperaba pero no imaginaba que me iba a pasar tan pronto, es el primer año que estoy acá estudiando, y de nada surgió el casting y quedé seleccionado, me siento recontento de estar en la obra con ella".

También se mostró sumamente dispuesto a continuar ligado a esta pieza, y se manifestó proclive a incorporarse a una gira.

Puso de relieve que el espectáculo se llama "Fátima es mágica, se ofrece en el teatro Holiday de martes a domingos, con dos funciones a las 22 y a las 00:30".

También se manifestó muy conforme con la cordialidad que reina en el seno del elenco, con muy buena onda.



FATIMA ES MAGICA

La nueva propuesta para la temporada debutó con sala llena, “Fátima es Mágica”, en el Teatro Holiday. Fátima Flórez, reconocida actriz, imitadora, cantante y bailarina con una extensa trayectoria no sólo en teatro sino también en televisión, llegó una vez más a las sierras cordobesas con un nuevo mega show humorístico-musical “Fátima es Mágica”, escrita y dirigida por Norberto Marcos y acompañada por tres talentosos artistas, el imitador Fernando Samartín, el Mago Emanuel y Ariel Tarico.

Además, el espectáculo cuenta con la presencia de acróbatas cordobeses, bailarines y músicos en vivo, con la dirección musical de Fernando Vázquez y las coreografías de Paola García.