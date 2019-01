"No entiendo las críticas por mis vacaciones" Nacionales 05 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que no entiende "las críticas" a sus vacaciones en Villa La Angostura, Neuquén, y consideró que se necesita un lugar de "tranquilidad y reflexión para recuperar energías" antes de arrancar el año.

Además, Macri sostuvo que ser Presidente es el trabajo "más intenso" que tuvo en su vida. El jefe de Estado se expresó de este modo en declaraciones a radio LU5 de Neuquén, desde el country Cumelén, en Villa La Angostura, donde está hospedado junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia, desde el 22 de diciembre pasado.

Consultado acerca de las críticas a sus vacaciones, el mandatario nacional respondió: "La verdad que no las entiendo, porque uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión y de recuperar energías". "La verdad que este trabajo (la Presidencia) es tal vez el más intenso que he tenido en mi vida, y de por sí aún estando acá diría yo que todos los días trabajo", subrayó Macri, que superó los 100 días de vacaciones durante los tres años de su mandato.

Además, dijo que "uno como Presidente es mentira que se puede desenchufar, uno siempre tiene que estar en contacto, hablando con uno, con otro, con presidentes de otros países".

Macri indicó que la villa turística neuquina le "permite reflexionar de otra manera, porque este lago (el Nahuel Huapi) tiene una magia especial".