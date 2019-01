Menos autos pagarán Bienes Suntuarios Nacionales 05 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El Gobierno elevó ayer hasta los 1.400.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto a los bienes suntuarios para los automóviles, por lo que debería haber una baja de precios en los coches en las concesionarias.

El beneficio de ya no pagar al Estado una alícuota del 20% es para aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin considerar impuestos pero incluidos los opcionales, sea igual o inferior a 1.400.000 pesos.

Así lo estableció el Gobierno a través del Decreto 1/2019 publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Para establecer la medida, el Gobierno tuvo en cuenta "la magnitud del reordenamiento que experimentaron las principales variables macroeconómicas durante el segundo semestre de 2018 y el cambio en los precios relativos".

Hasta ahora pagaban este impuesto los coches que tenían un valor de 900.000 pesos antes de los impuestos nacional (como el patentamiento) o 1.350.000 "puesto en calle" para el público consumidor.

Esos parámetros indican que quedaron desafectados del impuesto a los bienes suntuarios los autos con valores de hasta 2.100.000 pesos "puestos en calle", con todos los tributos ya considerados en el valor global de la unidad.

El nuevo piso imponible será para vehículos automotores terrestres concebidos para el transporte de personas, excluidos los autobuses, colectivos, trolebuses, autocares, coches ambulancia y coches celulares.

También tendrán ese mínino no imponible a los vehículos automotores terrestres preparados para acampar (como motorhome); y los chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados por los incisos precedentes.

Para los motociclos y velocípedos con motor el mínimo no imponible subió de 140.0000 a 380.000 pesos.