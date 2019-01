El Programa Seguila! logró que 72 personas terminen la secundaria

"No entendemos otro modelo de Rafaela que no sea a través de potenciar la educación y el trabajo", expresó el intendente Luis Castellano durante el festejo de los egresados del programa municipal Seguila! donde se reconoció a los 72 estudiantes que obtuvieron su título secundario.

Los egresados del programa educativo del Municipio, Seguila!, participaron anoche del festejo en el Pasaje Carcabuey, que contó con la presencia del intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, alumnos y público en general.

El programa Seguila! tuvo su origen en el resultado del Relevamiento Socio – Económico realizado por el equipo del ICEDeL que mostró que el 20 por ciento de los egresados de la escuela secundaria no habían obtenido su título por el hecho de adeudar materias.

Un detalle importante que mostró ese ítem del relevamiento fue que, en relación con el desempleo en Rafaela, el rango que presentaba mayores problemas para conseguir empleo eran los jóvenes (particularmente mujeres) que no tenían su título secundario.

Fue entonces que, con esos datos concretos, se construyó la información para el diseño y planificación de un programa que pudiera apoyar a esos jóvenes en su objetivo de finalizar efectivamente con sus estudios secundarios.

El Gobierno Municipal generó entonces un programa para que esos jóvenes tengan su título y, con ello, aumenten sus oportunidades de inserción en el mercado laboral. Fue una nueva apuesta por la educación en un año complejo con recortes en todos los niveles del Estado.



SEGUILA!

Como resultado de los estudios realizados surgió Seguila!; una iniciativa de acompañamiento pedagógico coordinada por la Secretaría de Educación que comenzó a dar sus frutos y se desarrolló de manera constante a lo largo de todo el año.

Se eligió el nombre Seguila! pensando en que la educación secundaria es un puente, una puerta que se abre a nuevas oportunidades.

Este año, alcanzar el título secundario dejó de ser una materia pendiente para muchos rafaelinos y eso representa un motivo de festejo. Más de 300 historias de vida tienen una nueva oportunidad gracias a una nueva apuesta que el Gobierno Municipal decidió poner en marcha.



DESAFÍO CUMPLIDO

Presente en el festejo, el intendente Castellano expresó que “llegar a este lugar, a este Pasaje Carcabuey, a este momento del año y hacerlo para este acto representa un desafío cumplido para muchos”.

El Intendente manifestó que “podríamos hablar de varias cosas del programa; pudiésemos decir que empezamos pensándolo a partir del Relevamiento Socio – Económico que nos mostró que era una necesidad terminar la escuela secundaria; pudiésemos contarles que tenemos 5 Universidades en la ciudad y 2 Institutos Tecnológicos pero que, si no se termina la escuela secundaria, es muy difícil poder comenzar la universidad; pudiésemos hablar del tema de la necesidad de empleo, que para poder conseguir empleo, cada vez más se necesita tener capacitación y la escuela secundaria terminada, pudiésemos hablar de muchas cosas que tienen que ver con la educación; pero yo me voy a quedar, fundamentalmente, con dos cosas: la primera es la vocación por aprender, por estudiar y la segunda es la vocación por enseñar”.

“Ahí es donde se dio la confluencia más potente que tiene el programa y me di cuenta que estábamos haciendo algo importante cuando fui a entregar, a la casa de María Vanesa Silva, el primer diploma porque fue la primera que se recibió con el Seguila!”; expresó el mandatario.

“No entendemos otro modelo de Rafaela que no sea a través de potenciar la educación y el trabajo. Es desde donde venimos y hacia donde queremos ir”; sostuvo Luis Castellano.

El titular del Ejecutivo finalizó agradeciendo “enormemente a todos los que pusieron esa vocación de aprender y esa vocación de enseñar y, cuando digo todos, digo a los que se animaron a terminar la escuela, a recibir el título secundario, que son 72, y a los más de 300 que participaron del programa y sus familias que los acompañaron”.



OPORTUNIDADES

La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, expresó que “es una apuesta por seguir con las oportunidades y con las posibilidades de estudio y trabajo de muchos rafaelinos. Estamos celebrando junto a los 72 egresados que logramos con el acompañamiento del programa Seguila!”.

La funcionaria expresó que “en mayo se presentó este programa con la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Economía Social y Empleo. El mismo consiste en un acompañamiento para que aquellos que cursaron de manera completa su secundario, puedan rendir las materias pendientes para obtener el título”.

“Un equipo de coordinadores y tutores se ocupó de contactarlos, organizar una agenda para rendir las materias, se los contactó con las escuelas, se les organizó sus programas de exámenes, se los preparó en cada una de las materias en horarios flexibles. Las clases se desarrollaron en el Archivo Histórico”; finalizó diciendo Andereggen.