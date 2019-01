Arrancó la era Alfaro

El plantel de Boca comenzó ayer la pretemporada de la mano del flamante entrenador rafaelino Gustavo Alfaro, quien de esta manera inició su ciclo al frente del elenco de La Ribera mientras aguarda por la llegada de refuerzos. El ensayo se llevó a cabo en el predio Pedro Pompilio, donde los futbolistas se realizaron los estudios médicos y de laboratorio correspondientes antes del comienzo de cada pretemporada.

Luego los jugadores mantuvieron una charla con el flamante técnico tras lo cual efectuaron trabajos bajo las órdenes del nuevo preparador físico, Sergio Chiarelli, también rafaelino, y a partir de hoy, la delegación se instalará en el hotel Sofitel de Cardales, donde se realizará el resto de la preparación de cara a la temporada 2019. El que estuvo ausente con aviso fue el delantero colombiano Sebastián Villa, dado que se demoró el vuelo que lo traía desde su país, adonde fue a pasar unos días de vacaciones.

Por el momento Boca no tiene caras nuevas, aunque la llegada del defensor paraguayo Junior Alonso está cerrada mientras que entre los ausentes se destacan Lisandro Magallán (fue transferido al Ajax), Edwin Cardona (finalizó su préstamo y se fue a Pachuca de México) y Cristian Espinoza (al Quakes de la MLS). Quienes no estarán en esta pretemporada serán los juveniles Agustín Almendra y Leonardo Balerdi, ya que ambos se encuentran con la Selección Sub 20 que se prepara para afrontar el Sudamericano que va a disputarse del 17 de enero al 10 de febrero en Chile. Además, el club irá en busca de un mediocampista de Godoy Cruz de Mendoza, Angel González, cuya contratación ya fue hablada entre el director deportivo Nicolás Burdisso y el DT Alfaro.



ENTRENO NADEZ

Si bien en los últimos días la situación del uruguayo Nahitán Nandez tuvo en vilo a todo el "mundo Boca", dado que el mediocampista quiere una mejora en su contrato, el oriental estuvo presente en el primer día de la pretemporada. El jugador pretende mejorar su contrato, al mismo tiempo que por su pase llegó una oferta formal del Cagliari de Italia, aunque su cláusula de rescisión asciende a 25 millones de dólares. Por otra parte, el Borussia Dortmund insiste en quedarse con los servicios del joven defensor Leonardo Balerdi, y para eso ofreció 18 millones de euros. La cláusula que tiene el joven zaguero es de 10 millones de dólares, por lo que su carrera es factible que continúe en el histórico club alemán.



OTROS 15

Los equipos argentinos se preparan para un nuevo semestre. Este jueves, 16 de los elencos de la Superliga arrancaron con la preparación. Los otros 15 que lo hicieron fueron estos:

Racing: el puntero de la Superliga puso primera con la ausencia de Gustavo Bou, que rescindió contrato. La parte más dura de la pretemporada la hará en el predio de AFA.

Independiente: el equipo de Holan regresó a las prácticas ya sin Meza ni Gigliotti. Y Campaña no se presentó por licencia por matrimonio, aunque podría emigrar al Santos de Sampaoli. La preparación será en Villa Domínico.

San Lorenzo: ​con Almirón a la cabeza, Loaza y Torres son las caras nuevas del Ciclón. Monetti se sumará en breve. La pretemporada será en Porto Alegre.

Estudiantes: el Pincha inició su preparación en el predio de City Bell, con Enzo Kalinski y Edwar López como nuevos refuerzos.

Huracán: en el Globo, que trabajó en la Quemita, se inició el ciclo de Antonio Mohamed tras la salida de Gustavo Alfaro.

Newell’s: la Lepra, con Héctor Bidoglio como DT, contó con la vuelta de Maxi Rodríguez en este primer día de pretemporada.

Godoy Cruz: el Tomba puso primera con Marcelo Gómez como flamante entrenador. Y por ahora se mantiene Morro García, aunque está en la mira de Racing y otros clubes.

Banfield: se inició el ciclo de Hernán Crespo al frente del Taladro tras la salida de Julio Falcioni.

Además, también comenzaron a trabajar Unión, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Gimnasia La Plata (con la partida de Rinaudo a Central), Colón (con Comesaña como nuevo DT), Atlético Tucumán y Aldosivi. Ya habían vuelto a los entrenamientos Belgrano, Defensa, Lanús, Patronato, Central, Talleres, Tigre, Vélez y Argentinos. El último en empezar su preparación será River, el domingo 6 de enero.