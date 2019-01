Cambios entre los argentinos

El Dakar ya vive la edición 2019, la cual se disputará entre el 6 y el 17 de este mes. Será la 11ª consecutiva en Sudamérica, aunque está vez, se correrá íntegramente en territorio peruano, siendo ésta la primera ocasión desde 2009 que no transitará por nuestro país.

En relación a la edición 2018, donde hubo 68 representantes argentinos (sumando pilotos y navegantes), para este Dakar el número bajará considerablemente. Finalmente serán 38 los representantes nacionales (sumando los navegantes).

Desde que el Dakar llegó a Sudamérica en 2009 la cifra más alta de representantes argentinos fue de 105 en 2011. Mientras que hasta aquí, lo más bajo se había registrado en 2009 con 18 argentinos, en 2017 con 58 y en 2018 con 68.



MOTOS

Habrá 8 argentinos, ya que Leonardo Cola no correrá debido a una lesión que sufrió en los últimos meses. Kevin Benavides será nuevamente quien encabezará la legión entre los motociclistas, otra vez integrando el equipo oficial Honda. El salteño disputará su tercer Dakar, tras debutar en 2016 donde llegó a ganar una Etapa y correr el 2018, en éste último siendo segundo en la clasificación general. Su hermano Luciano continuará sobre una KTM y buscará revancha de la caída y abandono que sufrió en 2018. Mientras que Franco Caimi, piloto oficial Yamaha, trabajó contrarreloj para recuperarse de la lesión sufrida en el último Rally de Marruecos, donde tuvo fractura de fémur. Martín Duplessis con Honda y el sanjuanino Alberto Ontiveros son los otros nacionales que también se ilusionan con alcanzar buenos parciales, además de completar el recorrido.



CUATRICICLOS

Serán 9 los pilotos nacionales que estarán compitiendo en esta divisional. Disputando su quinto Dakar, Jeremías González Ferioli va por más, luego de culminar tercero en la última edición y donde también buscará mejorar el segundo puesto alcanzado en 2015. Otro candidato argentino a pelear la punta es Nicolás Cavigliasso, el cordobés que este año debutó en el Dakar con un excelente segundo puesto y donde ganó dos Etapas. Para 2019 se destaca la vuelta de Santiago Hansen, tras haber corrido la prueba en 2018 como navegante de Emiliano Spataro. El piloto de San Miguel, quien ya disputó el Dakar en 7 ocasiones, estará nuevamente sobre un cuatriciclo Honda atendido por el MEC Team de la familia Casaroli.



AUTOS

Solamente correrán 17 argentinos divididos en 13 autos, de los cuales apenas 6 son pilotos. Orly Terranova correrá el Dakar por 12ª vez, siendo el único argentino que estuvo presente en todas las ediciones desde que el Dakar llegó a Sudamérica. El mendocino una vez más integrará el equipo oficial Mini, manejando la versión 4x4, vehículo con el que intentará superar el quinto lugar alcanzado en 2014. Por su parte el Colcar Racing Team volverá a tener presencia entre los autos, esta vez solamente con Martín Maldonado, quien viene de cumplir con todo el recorrido en la edición 2018. Casi sobre la largada, Omar Gándara dio a conocer que su navegante será Ramiro Corvalán. Mientras que el boliviano Alberto Rodríguez Gutiérrez será acompañado en su VW Amarok por el cordobés Sebastián Cesana.



SIDE BY SIDE

Con la experiencia de haber disputado 9 Dakar y distintas competencias en el Campeonato Argentino de Cross Country, el equipo Colcar Racing Team afrontará el Dakar con un UTV al mando de Juan Manuel Silva. Se trata de un Can-Am Maverick X3 Turbo, vehículo que estrenó este año y que ya lo utilizó en 3 competencias.



CAMIONES

Para Federico Villagra significará su sexto Dakar consecutivo, el cuarto dentro de la categoría "Camiones". Su debut fue en 2014 sobre un Mini, donde culminó 12º. Al año siguiente se subió a una Ford Ranger con la cual llegó 27º y a partir de 2016 compite con un camión atendido por el team de Rooy. La única tripulación argentina de camiones la completarán Ricardo Torlaschi y Adrián Yacopini, así el "Coyote" buscará revancha del abandono en 2018, donde ganó dos etapas y llegó a liderar la clasificación general.