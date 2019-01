Sondeos por Sergio Rodríguez

Sabido es que Atlético puede incorporar dos jugadores en este receso, donde el entrenador, conjuntamente con la dirigencia, deberán acertar en la elección de los refuerzos, ya que hasta ahora los que han llegado a principios de temporada son contados con los dedos de una mano los que han rendido. En este sentido, en las últimas horas trascendió que hubo charlas con el defensor central uruguayo Sergio Rodríguez, que en pocas horas cumple 34 años y que ha jugado los 13 partidos de la actual temporada con Independiente Rivadavia de Mendoza, que se encuentra en el quinto lugar de la PBN. Pese a tener continuidad, el jugador zurdo tiene decidido no continuar en el elenco mendocino, y si no recala en Rafaela podría volver a su país natal. No obstante, en caso de que se concrete su arribo, el otro puesto que reforzaría el Chocho Llop sería el del volante central, más allá de que en ese sector del mediocampo hay abundancia de jugadores. Tampoco se descarta que se produzcan más bajas en el plantel, que sigue siendo muy numeroso, y que los apuntados sean algunos de ellos.